Hongqi: Η αγαπημένη μάρκα του Μάο Τσε Τουνγκ έρχεται στην Ευρώπη

Η ιστορική κινεζική μάρκα πολυτελείας βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Stellantis για την κατασκευή οχημάτων στην Ισπανία, επιδιώκοντας επέκταση στην Ευρώπη.

Η Hongqi δεν είναι μια τυχαία αυτοκινητοβιομηχανία. Για τον κινεζικό λαό, το όνομά της είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία της χώρας, καθώς υπήρξε η μάρκα που επέλεξε ο Μάο Τσε Τουνγκ για τις μετακινήσεις του. Σήμερα, η εταιρεία που κάποτε κατασκεύαζε αποκλειστικά λιμουζίνες για την πολιτική ελίτ του Πεκίνου ετοιμάζεται για ένα τεράστιο άλμα: την παραγωγή των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της σε ευρωπαϊκό έδαφος, στοχεύοντας στην καρδιά της αγοράς που κάποτε κυριαρχούσαν οι Γερμανοί κατασκευαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κρατική μητέρα εταιρεία FAW βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον όμιλο Stellantis. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση των εγκαταστάσεων της Stellantis στην Ισπανία -και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Σαραγόσα- για τη συναρμολόγηση των μοντέλων της Hongqi. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στους Κινέζους να αποφύγουν το τεράστιο κόστος δημιουργίας μιας νέας μονάδας από το μηδέν, κερδίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο στην κούρσα της ευρωπαϊκής απόβασης.

Η στρατηγική συμμαχία μέσω της Leapmotor

Ο συνδετικός κρίκος σε αυτή την απρόσμενη συνεργασία είναι η Leapmotor. Η Stellantis και η FAW (ιδιοκτήτρια της Hongqi) είναι και οι δύο επενδυτές στην ανερχόμενη κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων. Η Leapmotor έχει ήδη συμφωνήσει να παρέχει την τεχνολογική της πλατφόρμα στη Hongqi, ενώ η Stellantis έχει αναλάβει την παραγωγή και διάθεση των μοντέλων της Leapmotor εκτός Κίνας.

Αυτή η τριγωνική σχέση δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τη Hongqi. Χρησιμοποιώντας το δίκτυο και την παραγωγική βάση της Stellantis, η κινεζική μάρκα πολυτελείας μπορεί να λανσάρει τα μοντέλα της «made in Europe», αποφεύγοντας ενδεχόμενους δασμούς και ενισχύοντας την αποδοχή της από το ευρωπαϊκό κοινό. Είναι μια κίνηση ματ που δείχνει πώς οι παραδοσιακοί παγκόσμιοι παίκτες και οι νέες κινεζικές δυνάμεις αναζητούν σημεία τομής για να επιβιώσουν στον νέο χάρτη της αυτοκίνησης.

Ο φιλόδοξος στόχος του ενός εκατομμυρίου

Οι βλέψεις της Hongqi δεν σταματούν σε μια απλή παρουσία. Η εταιρεία στοχεύει να φτάσει το ένα εκατομμύριο πωλήσεις ετησίως έως το 2030, με τουλάχιστον το 10% αυτών να προέρχεται από αγορές εκτός Κίνας. Για να το επιτύχει αυτό, σχεδιάζει να παρουσιάσει 15 νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στην Ευρώπη μέχρι το 2028, καλύπτοντας 25 διαφορετικές εθνικές αγορές.

Ανάμεσα στα μοντέλα που αναμένονται με ενδιαφέρον είναι το EHS5, ένα compact ηλεκτρικό SUV που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην έκθεση του Μονάχου και αποτελεί το «όχημα» με το οποίο η Hongqi θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει πολυτέλεια και τεχνολογία αιχμής σε ανταγωνιστικές τιμές. Αν η συμφωνία με τη Stellantis ολοκληρωθεί, η Σαραγόσα θα γίνει το πρώτο οχυρό του «Κόκκινου Λαβάρου» στη Δυτική Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή ισορροπιών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.