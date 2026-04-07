Fuel Pass: Νέο πρόγραμμα αιτήσεων μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας

Τι αλλάζει από σήμερα στην υποβολή με βάση το ΑΦΜ και τα κρίσιμα σημεία που οδηγούν σε απόρριψη της επιδότησης.

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για το Fuel Pass σημαδεύτηκε από πρωτοφανή κίνηση, με τις εισόδους να ξεπερνούν τις 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η μαζική προσπάθεια υποβολής αιτήσεων οδήγησε σε αδυναμία ανταπόκρισης του συστήματος (καμία έκπληξη), αναγκάζοντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε άμεση τροποποίηση της διαδικασίας. Από σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται πλέον κλιμακωτά, με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εξομάλυνση της ροής και στην αποφυγή νέας «υπερφόρτωσης» που θα εμπόδιζε την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν από το Πάσχα. Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν το νέο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν να εισέλθουν στο σύστημα, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, από την Παρασκευή 10 Απριλίου και μέχρι το τέλος του μήνα.

Το νέο χρονοδιάγραμμα με βάση το ΑΦΜ

Για τις επόμενες ημέρες, η πρόσβαση στην πλατφόρμα καθορίζεται αυστηρά από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου. Συγκεκριμένα,

Σήμερα Τρίτη 7/4, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Τετάρτη 8/4, η σκυτάλη περνά στους δικαιούχους με λήγοντα σε 4, 5, 6 και 7,

Την Πέμπτη 9/4 η πλατφόρμα θα υποδέχεται τους αριθμούς 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι πλέον ελεύθερη για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό τους. Η στρατηγική αυτή επιλογή κρίθηκε απαραίτητη ώστε οι πρώτες πληρωμές να προχωρήσουν κανονικά εντός των προβλεπόμενων 48 ωρών για όσους προλάβουν να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έγκαιρα.

Γιατί απορρίπτονται οι αιτήσεις: Τα σημεία προσοχής

Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι βλέπουν ένδειξη απόρριψης χωρίς να κατανοούν το κριτήριο που δεν πληρείται. Οι συνηθέστερες αιτίες συνδέονται με την κατάσταση του οχήματος και τα φορολογικά δεδομένα. Για να εγκριθεί η ενίσχυση, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε εκκρεμότητα σε αυτά τα πεδία οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη από το σύστημα της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ο βασικός «κόφτης». Το όριο ορίζεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ. Είναι σημαντικό να ελεγχθεί αν το δηλωθέν εισόδημα της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης υπερβαίνει αυτά τα ποσά.

Πώς θα καταλάβετε αν η αίτηση υποβλήθηκε σωστά

Μια σημαντική λεπτομέρεια που προκαλεί σύγχυση είναι οι ενδείξεις κατάστασης της αίτησης. Αν δείτε την ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά και πρέπει να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν περάσει από τα στάδια «Υπό έλεγχο» και φτάσει στην ένδειξη «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα».

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, έχει τεθεί σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός υποστήριξης 210 2154173 (09:00 - 17:00), καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται εκεί για διευκρινίσεις σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής τους ή για τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία.

Ειδικές περιπτώσεις: Leasing και τρόποι πληρωμής

Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα μέσω μίσθωσης (Leasing), η διαδικασία απαιτεί την ανάρτηση πρόσθετων δικαιολογητικών. Ο αιτών πρέπει να αναρτήσει το υπογεγραμμένο συμβόλαιο μίσθωσης ή μια επικυρωμένη βεβαίωση από την εταιρεία εκμίσθωσης, όπου θα αναγράφονται σαφώς ο ΑΦΜ του μισθωτή, η πινακίδα του οχήματος και η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της ψηφιακής κάρτας παραμένει η πιο συμφέρουσα, προσφέροντας από 5 έως 10 ευρώ επιπλέον σε σχέση με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό. Η ψηφιακή ενίσχυση μπορεί να δαπανηθεί αποκλειστικά σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και για τη μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Ταξί, προσφέροντας ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.