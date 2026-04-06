Toyota Circular Factory: Oι παλιές ζάντες γίνονται η καρδιά των νέων μοντέλων

Η Toyota Motor Europe εφαρμόζει στην πράξη την κυκλική οικονομία, μετατρέποντας οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε πρώτες ύλες για τη νέα γενιά κινητήρων.

Η Toyota Motor Europe (TME) πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη βιώσιμη παραγωγή, θέτοντας σε λειτουργία το πρώτο Toyota Circular Factory (TCF) στις εγκαταστάσεις της Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) στο Burnaston του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νέα αυτή μονάδα λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος επαναχρησιμοποίησης υλικών, δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα αξιοποίησης πόρων μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.

Με την κίνηση αυτή, η ιαπωνική εταιρεία επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο παραγωγής, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή παράταση της διάρκειας ζωής των υλικών της. Ήδη, το πρώτο όχημα που ενσωματώνει αυτή τη νέα φιλοσοφία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 19 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε πλήρη βιομηχανική κλίμακα.

Ο κλειστός κύκλος του αλουμινίου

Η κεντρική ιδέα του TCF στο Burnaston εστιάζει στην ανάκτηση αλουμινίου από ζάντες οχημάτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Το αλουμίνιο υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια αποστέλλεται στο εργοστάσιο της Toyota στο Deeside, όπου επανεντάσσεται στην παραγωγή εξαρτημάτων για τους κινητήρες των μοντέλων Corolla.

Αυτά τα υβριδικά συστήματα κίνησης επιστρέφουν τελικά στο Burnaston για να τοποθετηθούν σε νέα οχήματα, ολοκληρώνοντας έναν πλήρη κύκλο ζωής για το μέταλλο, από τις παλιές ζάντες στους νέους κινητήρες. Η διαδικασία αυτή μειώνει σημαντικά την εξάρτηση της εταιρείας από πρωτογενή υλικά και ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού της.

Αντίστροφη παραγωγή με τις αρχές του TPS

Η λειτουργία του TCF δεν περιορίζεται στην απλή αποσυναρμολόγηση, αλλά εφαρμόζει τις αυστηρές αρχές του Συστήματος Παραγωγής της Toyota (TPS) με αντίστροφη σειρά. Η διαδικασία χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια: αρχικά γίνεται η ασφαλής απενεργοποίηση των αερόσακων και η απομάκρυνση υγρών , ακολουθεί η αντίστροφη συναρμολόγηση από εξειδικευμένους τεχνικούς και τέλος η διαλογή των υλικών σε μέταλλα, πλαστικά και σύνθετα υλικά.

Αυτή η δομημένη προσέγγιση παρέχει πολύτιμα δεδομένα στην Toyota για τον σχεδιασμό μελλοντικών οχημάτων. Όπως επισημαίνει ο Ουμίτ Σενγκεζέρ, Επικεφαλής του Toyota Circular Factory στην TME, οι γνώσεις που αποκτώνται από τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους επιτρέπουν την ανάπτυξη μοντέλων που θα είναι πιο εύκολο να αποσυναρμολογηθούν και να επισκευαστούν στο μέλλον.

Στρατηγική για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040

Η λειτουργία του πρώτου TCF αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Toyota για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2040. Η επιλογή του Burnaston ως πρώτου σημείου εφαρμογής έγινε λόγω της ισχυρής αγοράς οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και της υψηλής τεχνογνωσίας του εργοστασίου, το οποίο λειτουργεί από το 1992.

Σύμφωνα με τον Λεόν Βαν Ντερ Μέρβε, Αντιπρόεδρο Κυκλικής Οικονομίας της TME, στόχος είναι η καθιέρωση ενός μοντέλου όπου οι πόροι θα περνούν μέσα από πολλαπλούς κύκλους ζωής. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας δεύτερης παρόμοιας μονάδας στην Πολωνία, στο Wałbrzych, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εγκαταστάσεων κυκλικής διαχείρισης.