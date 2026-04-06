Θέλεις να οδηγήσεις ένα μονοθέσιο Formula 4; Να η ευκαιρία!

Το Red Bull Kart Fight είναι το εισιτήριό σου για μοναδική εμπειρία στην πίστα του Red Bull Ring!

Αν πάντα ονειρευόσουν να βρεθείς πίσω από το τιμόνι ενός μονοθεσίου, τώρα έχεις μια μοναδική ευκαιρία να κάνεις το όνειρο αυτό αληθινό! Πως; Μέσω του Red Bull Kart fight, του απόλυτου kart fight που φιλοξενείται στο Circuit27 στη Θεσσαλονίκη!

Πώς θα ζήσεις την απόλυτη εμπειρία

Μέχρι και την Κυριακή 19 Απριλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Circuit27. Τη νέα, υπερσύγχρονη πίστα karting που βρίσκεται στο Λάκκωμα Χαλκιδικής (μόλις 20 λεπτά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης), με platinum sponsor την Alumil. Η μήκους 1460 μέτρων, δεξιόστροφη πίστα, μετατρέπεται στο απόλυτο playground για όσους ζουν για τον τέλειο γύρο. Μία δοκιμασία 14 στροφών, με απαιτητική χάραξη και 27 μέτρα εναλλαγής υψομέτρου κατά τη διάρκεια ενός γύρου.

Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας οδηγός – το αντίθετο μάλιστα! Είναι βασική προϋπόθεση να μην έχεις αγωνιστική άδεια, πράγμα που εξασφαλίζει πως όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια βάση, έχοντας ρεαλιστικές ελπίδες να κατακτήσουν το στόχο! Πρέπει να είσαι από 16 ετών και πάνω (για κάτω των 18 ετών χρειάζεται γονική συναίνεση) και να έχεις θέληση να πετύχεις το στόχο, που θα σε γεμίζει ενέργεια!

Το κυνήγι του εισιτηρίου

Μέχρι τις 19/4, μπαίνεις στο Circuit27 και κυνηγάς το όνειρο – έχοντας δικαίωμα για απεριόριστες προσπάθειες! Ξεκινώντας με kart 270cc και 9hp κι αν «γράψεις» χρόνο κάτω από 1:24, αυτόματα «ξεκλειδώνεις» το upgrade σε kart 390cc. Εκεί, δεν υπάρχει ταβάνι – το ζητούμενο είναι να είσαι μέσα στους 30 ταχύτερους τις περιόδου time attack, ώστε να πάρεις την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό!

Αυτός θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, με το Circuit27 να μετατρέπεται στο απόλυτο πεδίο μάχης, σε μία ημέρα με εκρηκτική δομή Sprint Race που περιλαμβάνει warm up, qualifying, pre-finals και τον μεγάλο τελικό!

Ταξίδι σε μία ιστορική πίστα

Ο νικητής του Red Bull Kart Fight δεν θα οδηγήσει απλά μονοθέσιο Formula 4 – θα το κάνει σε μία από τις πιο ιστορικές πίστες του κόσμου! Κατασκευάστηκε πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες, αρχικά γνωστή ως Österreichring και φιλοξενούσε Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1 από το 1970 έως το 1987. Στην πορεία ανακατασκευάστηκε, το μήκος της μειώθηκε και επέστρεψε στο καλεντάρι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως A1-Ring, φιλοξενώντας τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου από το 1997 έως το 2003.

Μετά από μερικά χρόνια που αυτή η πίστα, που είναι φτιαγμένη σε ένα μοναδικής ομορφιάς σημείο, το περίφημο Spielberg -δηλαδή το βουνό των παιχνιδιών-, ρήμαζε, ήρθε η Red Bull να την εξαγοράσει και να τη μεταμορφώσει σε μία από τις πιο σύγχρονες και συναρπαστικές στο πρόγραμμα της Formula 1. Με βασικό χαρακτηριστικό τις υψομετρικές διαφορές σε αυτή τη διαδρομή που απλώνεται σε ένα οροπέδιο της καταπράσινης Στυρίας, αποτελεί πρόκληση για τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου. Δεν είναι μόνο η Formula 1 που από το 2014 κάνει ανελλιπώς στάση στο Red Bull Ring – εκεί διεξάγονται ακόμα αγώνες Formula 2, Formula 3, Formula Regional, Formula 4, DTM, Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge Europe, GB3 κ.α., καθώς και κορυφαίοι αγώνες μοτοσικλέτας, με αποκορύφωμα το MotoGP και το Red Bull Rookies Cup.

Η φημισμένη πίστα είναι ανοιχτή όλο το χρόνο και ένα από τα πιο συναρπαστικά της features, είναι τα Driving Experiences που προσφέρει. Διαθέτει οκτώ διαφορετικές εντός κι εκτός δρόμου διαδρομές, με τη μήκους 4.326 μέτρων διαδρομή όπου μάχονται ο Max Verstappen και η παρέα του, να είναι η απόλυτη πρόκληση.

Όμως η μαγεία του Red Bull Ring δεν περιορίζεται στα κομμάτια στρωμένα με άσφαλτο ή τις οριοθετημένες δοκιμασίες στο χώμα. Όντας μία από τις πιο ιστορικές πίστες, μπορεί να προκαλέσει ρίγη συγκίνησης στους petrolheads, τόσο με την συγκλονιστική έκθεση οχημάτων που βρίσκεται στο Welcome Center της πίστας και σε βοηθάει να αντιληφθείς άμεσα που βρίσκεσαι, όσο και με το περίφημο Walk of Legents, που περνάει κάτω από την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και αποτίει φόρο τιμής στους σπουδαιότερους οδηγούς που έχουν πατήσει γκάζι σε αυτή την πίστα, όπως οι Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost κ.α.

Ένα θηρίο στα χέρια σου – το απόλυτο έπαθλο

Σε τόπο λοιπόν… ιερό για τους φίλους των αγώνων, θα έχεις την ευκαιρία για μία ημέρα να νιώσεις πως είσαι ένας από τους ήρωες που έχεις δει να αγωνίζονται εκεί. Μετά από ταχύρρυθμα μαθήματα με έμπειρο εκπαιδευτή, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις 10 γύρους στο Red Bull Ring με μονοθέσιο Formula 4.

Του θεσμού που ιδρύθηκε από τον Αυστριακό οδηγό-θρύλο, Gerhard Berger, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του karting και των κορυφαίων κατηγοριών μονοθεσίων. Αστέρια όπως οι Lando Norris, Yuki Tsunoda και Mick Schumacher συγκέντρωσαν σε αυτό το θεσμό τους πρώτους βαθμούς τους στις super licenses τους.

Θα πατήσεις λοιπόν γκάζι, απολαμβάνοντας την αυθεντική αγωνιστική αίσθηση που προσφέρει το συγκεκριμένο μονοθέσιο, όπου οι 210 ίπποι του κινητήρα καλούνται να κινήσουν μόνο 570 κιλά, με αποτέλεσμα η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνεται σε μόλις 3.7 δευτερόλεπτα! Ξαπλωμένοι στο cockpit, δίχως οροφή, για μία ημέρα θα νιώσετε οδηγοί αγώνων, σε μία επική πίστα. Πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει μία ημέρα για έναν αυθεντικό petrolhead;

Αν λοιπόν θέλεις να κυνηγήσεις αυτό το όριο, το Red Bull Kart Fight συνεχίζεται έως τις 19 Απριλίου!