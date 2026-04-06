Πρόστιμα ΚΟΚ: Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν τις κακές συνήθειες που οδηγούν σε χιλιάδες κλήσεις -και ατυχήματα- κάθε χρόνο.

Η καθημερινή μας επαφή με την άσφαλτο στην Ελλάδα συνοδεύεται από μια σκληρή πραγματικότητα που αποτυπώνεται στους αριθμούς. Μέσα στο περασμένο έτος, καταγράφηκαν περισσότερες από 480.000 παραβάσεις, ένας αριθμός που δεν πρέπει να διαβάζεται ως «επιτυχία της αστυνόμευσης», αλλά ως ένας καθρέφτης της δικής μας οδηγικής κουλτούρας. Κάθε κλήση που βεβαιώνεται κρύβει πίσω της μια στιγμή αμέλειας ή υπερβολικής αυτοπεποίθησης που θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη.

Ως υπεύθυνοι οδηγοί, οφείλουμε να βλέπουμε τα στοιχεία αυτά ως αφορμή για αυτοκριτική και όχι ως μια απλή λίστα προστίμων. Η κατανόηση των πιο συχνών παραπτωμάτων μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που συχνά υποτιμάμε μέσα στη ρουτίνα της διαδρομής. Η οδική ασφάλεια δεν είναι μια έννοια που επιβάλλεται με το ζόρι, αλλά μια συλλογική προσπάθεια να επιστρέφουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι μας το βράδυ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «επικίνδυνες» παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη σωματική ακεραιότητα, αποτελούν το 35% του συνόλου. Το οικονομικό κόστος ενός προστίμου είναι σίγουρα μια σοβαρή παράμετρος για τον προϋπολογισμό μας, όμως η πραγματική αξία βρίσκεται στην πρόληψη. Ας δούμε ποιες είναι οι «παγίδες» που μας κοστίζουν περισσότερο, τόσο σε χρήμα όσο και σε ασφάλεια.

Η ταχύτητα παραμένει ο «βασιλιάς» των παραβάσεων

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει η νούμερο ένα παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, με 165.420 βεβαιωμένες περιπτώσεις μέσα στο 2025. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 450 οδηγούς την ημέρα που ξεπέρασαν τα όρια ταχύτητας, ρισκάροντας πολλές φορές κάτι παραπάνω από ένα βαρύ πρόστιμο. Η φυσική δεν κάνει εξαιρέσεις και η αυξημένη ταχύτητα μειώνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης σε ένα απρόοπτο συμβάν.

Πέρα από το διοικητικό πρόστιμο, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας οδηγεί συχνά και σε αφαίρεση διπλώματος. Μέσα στην προηγούμενη χρονιά, περισσότεροι από 12.000 οδηγοί βρέθηκαν χωρίς άδεια οδήγησης για αυτόν τον λόγο, βιώνοντας μια σημαντική ανατροπή στην καθημερινότητά τους.

Απόσπαση προσοχής και προστατευτικά μέσα

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες, με 24.150 κλήσεις να βεβαιώνονται το περασμένο έτος. Αν αναλογιστούμε ότι η χρήση συσκευής αυξάνει την πιθανότητα ατυχήματος κατά 400%, γίνεται σαφές ότι κανένα μήνυμα ή κλήση δεν είναι πιο σημαντικό από την προσήλωσή μας στον δρόμο. Το πρόστιμο είναι το λιγότερο μπροστά στο ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης επειδή πήραμε τα μάτια μας από την πορεία για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Στο κομμάτι των προστατευτικών μέσων, οι αριθμοί προκαλούν επίσης προβληματισμό: 32.840 περιπτώσεις μη χρήσης ζώνης και 38.120 περιπτώσεις οδηγών δικύκλων χωρίς κράνος. Είναι οξύμωρο το 2026 να χρειάζεται να συζητάμε για τα αυτονόητα, όταν είναι αποδεδειγμένο ότι το κράνος μειώνει την πιθανότητα θανάτου κατά 45%. Η ζώνη και το κράνος δεν είναι «αξεσουάρ» για να αποφύγουμε την κλήση, αλλά τα κυρίοτερα εργαλεία που μας κρατούν ζωντανούς σε μια δύσκολη στιγμή.

Η αλλαγή νοοτροπίας ξεκινά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε στη μοτοσυκλέτα. Η χρήση των μέσων προστασίας μειώνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού κατά 60%, ένα ποσοστό που δεν μπορεί να αγνοήσει κανένας λογικός οδηγός. Η ασφάλεια είναι δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση απέναντι στην οικογένειά μας και τον εαυτό μας, και δεν κοστίζει τίποτα να την εφαρμόσουμε σωστά.

Αλκοόλ και σηματοδότες

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μια από τις πιο θλιβερές πρωτιές, με 21.500 παραβάτες να εντοπίζονται μέσα στο 2025. Το γεγονός ότι 1 στα 10 δείγματα σε τυχαίους ελέγχους τα Σαββατοκύριακα βγαίνει θετικό, δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία. Το αλκοόλ θολώνει την κρίση και μετατρέπει το αυτοκίνητο σε ένα επικίνδυνο όπλο, με συνέπειες που συχνά είναι μη αναστρέψιμες.

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, με 14.890 βεβαιωμένες παραβάσεις, αποτελεί μια πράξη απόλυτης ασέβειας προς τον «κοινωνικό κώδικα» του δρόμου. Δεν είναι μόνο το υψηλό πρόστιμο και οι πόντοι στο δίπλωμα· είναι το ρίσκο μιας σοβαρότατης σύγκρουσης που ευθύνεται για το 15% των σοβαρών τραυματισμών στις πόλεις μας. Η τήρηση των σηματοδοτών είναι ο θεμέλιος λίθος της συνύπαρξης σε ένα αστικό περιβάλλον που απαιτεί προσοχή και σεβασμό.

Τέλος, συμπεριφορές όπως η κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με 5.120 καταγεγραμμένες κλήσεις, αναδεικνύουν μια έλλειψη παιδείας που μπορεί να αποβεί μοιραία. Η ΛΕΑ ανήκει στα σωστικά συνεργεία και η κατάληψή της είναι μια πράξη που στερεί πολύτιμο χρόνο από κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι, σε τελική ανάλυση, μια πράξη πολιτισμού που μας αφορά όλους, πέρα από κάθε νόμο και κάθε πρόστιμο.

Πηγή δεδομένων: Ετήσια Στατιστική Έκθεση Οδικής Ασφάλειας 2025 – Βάση δεδομένων ΕΛ.ΑΣ. / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.