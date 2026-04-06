Η Aston Martin F1 ήθελε να κάνει ένα μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» με τον Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να δελεάσει τον Μονεγάσκο.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις που δεν έγιναν ποτέ αφορά τον Σαρλ Λεκλέρ και την Aston Martin F1 Team. Η ομάδα του Λόρενς Στρολ είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει τον Μονεγάσκο οδηγό, σε ένα πλάνο που στόχευε να φέρει έναν κορυφαίο οδηγό στο επίκεντρο του project.

Στόχος της ομάδας του Στρολ ήταν να εισέλθει στη νέα εποχή της Formula 1 με ένα μεγάλο όνομα και με τη συνεργασία που είχε συνάψει με τη Honda να την εδραίωνε ως μεγαθήριο του grid. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε.

Μία κίνηση που δεν έγινε ποτέ

Η Aston Martin φαίνεται πως τους τελευταίους 24 μήνες εργάζεται στη μετά-Αλόνσο εποχή της. Το ενδιαφέρον της για τον Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν ποτέ κρυφό, όμως ήταν ανέκαθεν μια δύσκολη περίπτωση με μικρές πιθανότητες επιτυχίας.

Όπως προκύπτει, σύμφωνα με το Autoracer, η Aston Martin προσέγγισε τον Σαρλ Λεκλέρ με το σκεπτικό οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Με τη Ferrari να μην είναι σε θέση να διεκδικήσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, μια δελεαστική πρόταση από την ομάδα του Σίλβερστον προς τον Μονεγάσκο μπορεί να άλλαζε τα δεδομένα στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Λεκλέρ δεν άφησε το θέμα να εξελιχθεί. Αντιλαμβανόμενος ότι το project του Λόρενς Στρολ δεν του παρείχε τις εγγυήσεις που ζητούσε, επέλεξε να απομακρυνθεί άμεσα από οποιαδήποτε πιθανή συζήτηση.

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, ο Λεκλέρ δεν επιδιώκει πλέον έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ferrari. Αυτό που ζητάει είναι να στηθεί η ομάδα γύρω του με ξεκάθαρη κατεύθυνση. Και όλα αυτά τη στιγμή που δίπλα του έχει έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Λιούις Χάμιλτον.

Οι φόβοι για την Aston Martin επιβεβαιώθηκαν

Παρά τις φιλοδοξίες και τις επενδύσεις των τελευταίων ετών, όπως η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου, η Aston Martin δεν έχει ακόμη καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει άμεσο διεκδικητή τίτλων. Η νέα εποχή συνεργασίας με τη Honda δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, με τη βρετανική ομάδα να είναι τελευταία σε δυναμική στο grid.

Για να φτάσει σε επίπεδο να διεκδικεί βάθρα και νίκες θα χρειαστεί χρόνος, και κανένας πρωτοκλασάτος οδηγός αυτή τη στιγμή δεν έχει την υπομονή να τραβήξει αυτό το «κουπί» τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρώτα πρέπει η ομάδα του Σίλβερστον να βρει μια κατεύθυνση η οποία θα είναι αξιοπρεπής εντός πίστας κι έπειτα να χαράξει τις απαιτήσεις που αρμόζουν σε ένα τέτοιο project.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.