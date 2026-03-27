Ο αγώνας του Grand Prix Ιαπωνίας θα είναι ένα μεγάλο τεστ για τους φετινούς τεχνικούς κανονισμούς και τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα δώσουν μάχες.

Η θρυλική Σουζούκα φιλοξενεί αυτό το τριήμερο 27-29 Μαρτίου το Grand Prix Ιαπωνίας. Η πίστα, που είναι ιδιοκτησία της Honda, είναι από τις πιο εντυπωσιακές του πλανήτη και από τις αγαπημένες των οδηγών.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι αγώνες στην ιαπωνική πίστα έχουν γίνει διαδικαστικοί. Στα προηγούμενα δύο σετ κανονισμών η επίδραση του ακάθαρτου αέρα ήταν τέτοια που οι μάχες μεταξύ των οδηγών ήταν ελάχιστες. Με την τωρινή γενιά αυτό έχει μειωθεί σημαντικά, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα στον αγώνα της Κίνας.

Η προκατάληψη με τα νέα μονοθέσια

Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με την ταχύτητα των μονοθεσίων στη Σουζούκα, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι της πίστας με τις διαδοχικές γρήγορες στροφές. Παρότι τα νέα μονοθέσια βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέλιξης τόσο αεροδυναμικά όσο και μηχανικά η καταστροφολογία ξεκίνησε πριν οι οδηγοί κάνουν έστω ένα γύρο στην πίστα.

Υπάρχει όμως και η άποψη των οδηγών. Παρότι τα μονοθέσια όπως αυτά του 2025 να ήταν ταχύτατα, δημιούργησαν έναν ιδιαίτερα βαρετό αγώνα στη Σουζούκα. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes εξήγησε:

«Η προηγούμενη γενιά μονοθεσίων, θα λέγαμε ότι ταίριαζε απόλυτα σε μια πίστα όπως η Σουζούκα, γιατί τα μονοθέσια στο παρελθόν είχαν πολύ υψηλή κάθετη δύναμη στις γρήγορες στροφές, και νομίζω ότι οι χρόνοι γύρου που είδαμε πέρυσι ήταν πιθανότατα οι πιο γρήγοροι που έχουμε δει ποτέ στη Σουζούκα, όμως ο αγώνας ήταν πάρα πολύ βαρετός», ανέφερε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren κυνηγούσαν τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull για τη νίκη. Ωστόσο δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν σε σημείο να τον απειλήσουν, παρότι έδειχναν πιο γρήγοροι. Από τα πλάνα onboard των μονοθεσίων, η επιρροή του ακάθαρτου αέρα ήταν κομβική ώστε να μην δώσουν μάχη οι τρεις οδηγοί.

Το στοίχημα των κανονισμών

Ο Ράσελ πιστεύει πως οι νέοι κανονισμοί θα κρίνουν τις μάχες που θα δοθούν στην πίστα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τα νέα μονοθέσια να είναι πολύ διαφορετικά στην οδήγηση από αυτά του 2025.

«Φέτος θα είμαστε πιο αργοί στα εσάκια και νομίζω ότι πιθανότατα θα είναι ένας αγώνας του ενός pit stop, το ίδιο όπως και πέρυσι. Αλλά και στην Κίνα είχαμε αγώνα ενός pit stop, και ήταν ένας πολύ συναρπαστικός. Υποθέτω ότι αυτό θα είναι ένα καλό τεστ για τους κανονισμούς. Αν αυτή η πίστα τώρα γίνει ένας συναρπαστικός αγώνας ενώ κάποτε ήταν ένας βαρετός αγώνας, τότε αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο Ράσελ οδεύει στο Grand Prix Ιαπωνίας ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας οδηγών, έχοντας διαφορά 4 βαθμών από τον

