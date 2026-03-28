O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Σουζούκα.

Το FP3 του Grand Prix Ιαπωνίας, ο τρίτος αγώνας της Formula 1 στο 2026, άλλαξε τα δεδομένα του τριημέρου. Στην τελευταία διαδικασία ελεύθερων δοκιμών είδαμε τη Mercedes-AMG να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, ενώ οι αντίπαλοί της είχαν προβλήματα.

Η Mercedes «εκτόξευσε» τη διαφορά

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:29,362 και πήρε την 1η θέση. Η επίδοσή του ήταν αρκετή ώστε να αφήσει πίσω του τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας έδειξαν τα… δόντια τους στον ανταγωνισμό, με την W17 να είναι εξαιρετική στην πίστα της Σουζούκα.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν 0,8 δλ πίσω από τον Αντονέλι, ενώ στην 4η θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Τόσο η ιταλική όσο και η βρετανική ομάδα δεν βελτίωσαν το χρόνο τους με το δεύτερο σετ μαλακής γόμας ελαστικών, κάτι το οποίο προκάλεσε εντύπωση. Ειδικά στην περίπτωση της Ferrari φάνηκε να μένουν δίχως ηλεκτρική ενέργεια στις ευθείες. Στην 5η θέση ήταν ο Χάμιλτον και 6ος ο Λάντο Νόρις.

Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση της Audi στο FP3, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να παίρνει την 7η θέση. Όγδοος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πολλά παράπονα από την RB22 του, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi και Πιέρ Γκασλί με Alpine.

Ξανά προβλήματα για τον Νόρις

Νέο πρόβλημα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή στην Ιαπωνία. Έπειτα από αυτό στα υδραυλικά την Παρασκευή, οι μηχανικοί της McLaren ανακάλυψαν πρόβλημα με το υβριδικό σύστημα στην MCL40. O Βρετανός βγήκε για πρώτη φορά στην πίστα με 23 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας και οδεύει στις κατατακτήριες δοκιμές δίχως σωστή προετοιμασία.

Και τώρα κατατακτήριες

Η δράση συνεχίζεται στις 08:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιαπωνίας

