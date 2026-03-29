Για μία ακόμη φορά ο Σαρλ Λεκλέρ απόλαυσε αγώνα της Formula 1 στο 2026, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο μετά την Αυστραλία.

Όπως έκανε στα προηγούμενα Grand Prix έτσι και στην Ιαπωνία η Scuderia Ferrari είδε έναν οδηγό της να ανεβαίνει στο βάθρο. Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είχε την ταχύτητα να ανταγωνιστεί τον νικητή Κίμι Αντονέλι, ωστόσο αμύνθηκε περίφημα στον Τζορτζ Ράσελ για την 3η θέση.

Στον αγώνα της Σουζούκα η Ferrari ηττήθηκε για πρώτη φορά από τη McLaren, η οποία είχε τον Όσκαρ Πιάστρι στη 2η θέση.

Ένας διασκεδαστικός αγώνας

Ο Λεκλέρ έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση και βρέθηκε στην 2η θέση στον εναρκτήριο γύρο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν τον βοήθησε, καθώς έχασε μία θέση, αλλά κατάφερε στο τέλος να πάρει το βάθρο παρά την πίεση του Ράσελ.

Μετά τον τερματισμό, ο Λεκλέρ μίλησε για τν αγώνα του, στον οποίο «ίδρωσε» για να πάρει το βάθρο: «Ίδρωσα για το αποτέλεσμα σήμερα. Ήμουν λίγο άτυχος με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ήξερα πως είχα μειονέκτημα απέναντι στον Κίμι και τον Λιούις. Συνέχισα να πιέζω και να συντηρήσω τα ελαστικά μου. Τελικά είδα πως δεν είχα κανένα μειονέκτημα, τα ελαστικά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν ένας πολύ διασκεδαστικός αγώνας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω τον Όσκαρ. Ήταν ένας ωραίος αγώνας».

Μετά τον αγώνα στην Ιαπωνία, ο Λεκλέρ βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών με 49 βαθμούς, 23 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι.