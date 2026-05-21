Όλα τα μοντέλα συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τη μητέρα Σουηδία

Η πλήρης γκάμα, από το δίχρονο TC 125 έως το τετράχρονο FC 450, δείχνει άρτια συναρμολογημένη γύρω από λευκά πλαίσια και έχει ολοκληρωθεί με μια φρέσκια νέα εμφάνιση που υπογραμμίζει την εξέλιξη της μάρκας. Η σειρά που επικεντρώνεται στους αγώνες περιλαμβάνει επιλογές δίχρονων και τετράχρονων κινητήρων, προσφέροντας την απαιτούμενη απόδοση σε αναβάτες όλων των ικανοτήτων.

Για το 2027, η πλήρης σειρά μοτοκρός της Husqvarna ανανεώνεται με ξεχωριστή αισθητική. Τα ελαφριά και ευέλικτα πλαίσια χρωμίου-μολυβδαινίου είναι πλέον βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα, δημιουργώντας μια καθαρή και μοντέρνα ταυτότητα. Σε συνδυασμό με χρώματα πλαισίου εμπνευσμένα από τις σουηδικές ρίζες της μάρκας, κάθε μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει στη γραμμή εκκίνησης. Χτισμένη γύρω από δοκιμασμένες πλατφόρμες, η σειρά του 2027 συνεχίζει να διαθέτει προηγμένη τεχνολογία πλαισίου και ανάρτησης για ακριβή χειρισμό, σταθερότητα και άνεση του αναβάτη. Τα πιο πρόσφατα εξαρτήματα ανάρτησης WP XACT, σε συνδυασμό με προσεκτικά βελτιωμένη εργονομία, συμβάλλουν στο υψηλότερο επίπεδο ανατροφοδότησης και ελέγχου σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, από την ανταγωνιστική χρήση πίστας έως την οδήγηση αναψυχής.

Σε όλη τη γκάμα, ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες προσφέρουν ομαλή και ελεγχόμενη ισχύ, καθιστώντας κάθε μοντέλο ανταγωνιστικό και προσιτό. Συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής από τρία μίνι μοτοκρός για νέους αναβάτες έως μοντέλα πλήρους μεγέθους για ενήλικες, η σειρά έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ευκολία χρήσης και τη συνεπή, αξιόπιστη απόδοση σε μια ποικιλία συνθηκών.

Η γκάμα των full size μοντέλων περιλαμβάνει τα εξής:

Δίχρονα: TC 125, TC 250, TC 300

Τετράχρονα: FC 250, FC 350, FC 450

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Νέο λευκό πλαίσιο και φρέσκα γραφικά

Aνάρτηση WP XACT

Εξαρτήματα δοκιμασμένα σε αγώνες από Brembo, ProTaper, Twin Air και ODI

Ελαστικά Dunlop Geomax MX34

Ψεκασμός πεταλούδας γκαζιού (TBI) στους 2-χρονους κινητήρες

Τα τετράχρονα μοντέλα διαθέτουν Quickshifter, έλεγχο πρόσφυσης και έλεγχο εκκίνησης

Δύο χάρτες κινητήρα επιλέξιμοι από διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών σε όλα τα μοντέλα

Η σειρά μοτοκρός 2027 θα είναι διαθέσιμη μέσα στο Μάιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα απευθυνθείτε στην εγχώρια αντιπροσωπεία. Τα μοντέλα εκτός δρόμου της Husqvarna Mobility καλύπτονται από την Premium Εγγύηση Κατασκευαστή σε επιλεγμένες περιοχές. Αυτή η πολιτική παρέχει 12 μήνες εγγύησης, προσφέροντας πρόσθετη ηρεμία στους πελάτες. Όταν η συντήρηση και τα προβλεπόμενα διαστήματα σέρβις ολοκληρώνονται από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Husqvarna Mobility, η εγγύηση ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία της μοτοσικλέτας.