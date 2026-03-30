Ραντεβού με την Andeli στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Η Andeli συμμετέχει στην Έκθεση Μοτοσυκλετας 2026 και στο περίπτερό της θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις.

Από 1-5 Απριλίου η καρδιά της Andeli θα χτυπά στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026. Όλη η ομάδα θα είναι εκεί για να σας λύσει κάθε απορία σχετικά με το leasing και τα προτερήματά του, την ενοικίαση μοτοσυκλετών, mopeds και scooter, αλλά και να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα εκδρομών του 2026. Επισκεφθείτε το περίπτερο μας C9 στην κεντρική αίθουσα και μπορείτε αφενός να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό και αφετέρου να κερδίσετε σημαντικές εκπτώσεις που θα τρέχουν καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης. Συγκεκριμένα:

Διαγωνισμός στο Instagramm

Δωροεπιταγή αξίας 500€ για συμμετοχή στην εκδρομή της Τυνησίας, η οποία θα γίνει από 28/5 έως 09/6/2026

Εκπτώσεις στα προγράμματα*

1. Leasing: Ένα μίσθωμα δώρο

2. Rent: 2+1 ημέρα δώρο για το μήνα Απρίλιο ( σε μοντέλα +500cc)

3. Tour: Ειδικές εκπτωτικές τιμές στα ταξίδια του 2026

* Σε αιτήσεις που θα γίνουν στο περίπτερό μας

Ανανέωση στόλου

Ειδικές εκπτωτικές τιμές σε μεταχειρισμένα μοντέλα του στόλου μας

Andeli Who is Who

Η Andeli είναι μία 100% Ελληνική εταιρεία, η πρώτη στον χώρο που δραστηριοποιήθηκε στο Leasing μοτοσυκλετών και scooter. Kαλύπτει τις ανάγκες μεμονωμένων μοτοσυκλετιστών αλλά και ομάδων από αναβάτες που θέλουν να χαρούν το μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας. Πέραν της δυνατότητας που δίνει για μακροχρόνια μίσθωση μοντέλων του κορυφαίου κατασκευαστή Honda, επιπρόσθετα παρέχει βραχυχρόνια ενοικίαση μοτοσυκλετών και scooter κάθε τύπου και κυβισμού. Ταυτόχρονα διοργανώνει και μοτοσυκλετιστικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό με αναγνωρισμένους F.I.M Moto Tour Assistants. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και χαρακτηρίζονται από παροχές με ξεκάθαρα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με όπλα της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην αναπροσαρμογή των εκάστοτε προγραμμάτων. Μπορείτε να γνωρίσετε την ομάδα της Αndeli, να ενημερωθείτε για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αλλά και να δείτε από κοντά το στόλο των μοτοσυκλετών της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής. Επικοινωνία: 210-6533968, [email protected]