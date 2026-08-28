Το Top Gear επιστρέφει στην τηλεόραση: Η επίσημη επιβεβαίωση του BBC

Τέσσερα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα του Άντριου Φλίντοφ, το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό σόου για το αυτοκίνητο ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή.

Το Top Gear, η εκπομπή που άλλαξε για πάντα τον χάρτη των τηλεοπτικών εκπομπών αυτοκινήτου, ετοιμάζεται να πατήσει ξανά γκάζι στη μικρή οθόνη. Το BBC επιβεβαίωσε επίσημα ότι το δημοφιλές σόου επιστρέφει, βάζοντας τέλος στην τετραετή απουσία, μετά το σοβαρό ατύχημα του παρουσιαστή Άντριου «Φρέντι» Φλίντοφ.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Διευθυντή Ψυχαγωγίας του BBC, Εντ Χάβαρντ, στο πλαίσιο του τηλεοπτικού φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Αν και οι φήμες για την αναβίωση του σόου οργίαζαν το τελευταίο διάστημα, η επίσημη τοποθέτηση επιβεβαίωσε την επιστροφή, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί ακόμα η νέα σύνθεση της παρουσίασης.

Η χρυσή εποχή των Κλάρκσον, Χάμοντ και Μέι

Η διαδρομή του Top Gear ξεκίνησε το μακρινό 1977, όμως η εκπομπή μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο κατά τη δεκαετία του 2000. Ήταν η θρυλική τριάδα των Τζέρεμι Κλάρκσον, Ρίτσαρντ Χάμοντ και Τζέιμς Μέι που απογείωσε την τηλεθέαση, μετατρέποντας μια εξειδικευμένη εκπομπή αυτοκινήτου σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προϊόντα παγκοσμίως, με εκατομμύρια πιστούς θεατές.

Μετά την αποχώρηση της ιστορικής τριάδας το 2015, το τιμόνι πέρασε αρχικά στους Κρις Ίβανς και Ματ ΛεΜπλάνκ, πριν αναλάβουν το 2018 οι Άντριου Φλίντοφ, Πάντι ΜακΓκίνες και Κρις Χάρις, οι οποίοι διατήρησαν την εκπομπή στον αέρα μέχρι τη διακοπή της το 2022.

Το ατύχημα του Φλίντοφ και τα σενάρια για τους νέους παρουσιαστές

Η παραγωγή της εκπομπής μπήκε στο «ψυγείο» στα τέλη του 2022, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πρώην διεθνούς αθλητή του κρίκετ, Άντριου Φλίντοφ, στο πρόσωπο και στα πλευρά. Το ατύχημα σημειώθηκε στην πίστα δοκιμών του σόου, όταν ανατράπηκε το ανοιχτό τρίκυκλο Morgan Super 3 που οδηγούσε. Το BBC ζήτησε στη συνέχεια δημόσια συγγνώμη και κατέβαλε αποζημίωση στον Φλίντοφ, ενώ παράλληλα διεξήχθη έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας της παραγωγής.

Όσον αφορά τη νέα εποχή, το BBC αποφεύγει για την ώρα να ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο, έντονα ακούγεται το όνομα του γνωστού κωμικού Τζίμι Καρ, καθώς και του πρώην διεθνούς παίκτη ράγκμπι Τζο Μάρλερ. Ο Εντ Χάβαρντ σχολίασε χαρακτηριστικά πως ο Τζίμι Καρ θα ήταν ένας εξαιρετικός παρουσιαστής, αποφεύγοντας όμως να επιβεβαιώσει ονόματα και υπόσχοντας περισσότερες λεπτομέρειες στο άμεσο μέλλον.