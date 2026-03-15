Η Formula 1 παραμένει στην Άπω Ανατολή με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Ιαπωνίας, πριν από τη μεγάλη διακοπή λόγω ματαίωσης των αγώνων στη Μέση Ανατολή.

Το Grand Prix Κίνας ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας και μας έδωσε έναν νέο νικητή στη Formula 1, στο πρόσωπο του Κίμι Αντονέλι, αλλά πλέον ανήκει στο παρελθόν. Το πρωτάθλημα πλέον κοιτάζει μπροστά, στον επόμενο αγώνα, που είναι το Grand Prix Ιαπωνίας στη διάσημη πίστα της Suzuka. Θα υπάρξει βέβαια μία εβδομάδα κενό και ο αγώνας στην Ιαπωνία θα διεξαχθεί το 3ήμερο 27-29 Μαρτίου. Μετά την Ιαπωνία όμως θα έχουμε διακοπή που θα κρατήσει πάνω από ένα μήνα, αφού τα προγραμματισμένα για τον Απρίλιο GP Μπαχρέιν και Σ. Αραβίας δεν θα διεξαχθούν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ο μεθεπόμενος αγώνας θα είναι το GP Μαϊάμι, στις αρχές Μαϊου (1-3/5).

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Ιαπωνίας

27-29 Μαρτίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 08:00

GP Μαϊάμι

1-3 Μαΐου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 23:00

GP Καναδά

22-24 Μαΐου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 23:00