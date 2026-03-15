Η Yamaha διαθέτει πλέον μιας νέα εξάτμιση Akrapovic, ειδικά σχεδιασμένη για τα μοντέλα της σειράς Tracer 9 προσδιαγραφών Euro 5+ σε νέα προνομιακή τιμή.

Αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης, η νέα εξάτμιση Akrapovič σχεδιάστηκε με στόχο να αναβαθμίσει τόσο την αισθητική όσο και την οδηγική εμπειρία των μοντέλων Yamaha Tracer 9, Tracer 9 GT και Tracer 9 GT+ (συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Y-AMT). Το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών Euro 5+ και ενσωματώνεται αρμονικά στη σχεδίαση και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας.

Η σχεδίασή της ενισχύει την δυναμική και αθλητική εμφάνιση της Tracer 9, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον sport-touring χαρακτήρα της. Παράλληλα, η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας – όπως τιτάνιο υψηλής αντοχής, ανοξείδωτο ατσάλι και ανθρακονήματα – συμβάλλει στη σημαντική μείωση βάρους σε σχέση με το εργοστασιακό σύστημα εξαγωγής, προσφέροντας παράλληλα βελτιωμένη ροή καυσαερίων και έναν πιο «γεμάτο», χαρακτηριστικό ήχο Akrapovič που ενισχύει την οδηγική απόλαυση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που συνδυάζει κορυφαία ποιότητα κατασκευής, αγωνιστική αισθητική και έναν πιο «δυναμικό» ήχο, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία οδήγησης των μοντέλων Tracer 9.

Η νέα εξάτμιση Akrapovič για τη Yamaha Tracer 9 είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών Yamaha με την νέα τιμή της να διαμορφώνεται πλέον στα 1.590€, έναντι 1.930€ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Η Yamaha Motor συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στις στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ενισχύουν την τεχνολογία, την απόδοση και την οδηγική εμπειρία των αναβατών της.

