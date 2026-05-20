ANDELI - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Ακόμα μία φανταστική εκδρομή από την Andeli στο εξωτικό Μαρόκο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8 – 20 Οκτωβρίου 2026

H ANDELI ολοκληρώνει δυναμικά το εκδρομικό της πρόγραμμα για το 2026 σε έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, το Μαρόκο. Με οδηγό την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων και τη θετική ανταπόκριση, το φετινό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής συνοδού, ο οποίος μπορεί να ακολουθεί το γκρουπ με συνοδευτικό van, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία και άνεση τόσο στους αναβάτες όσο και στους συνοδούς τους. Η νέα αυτή παροχή καθιστά την εκδρομή ιδανική και για όσους επιθυμούν να μοιραστούν το ταξίδι με αγαπημένα τους πρόσωπα χωρίς απαραίτητα να οδηγούν μοτοσυκλέτα.

Η εκδρομή περιλαμβάνει διαδρομές μέσα από τα εντυπωσιακά τοπία της χώρας, από τις ορεινές διαβάσεις του Άτλαντα έως τις ατελείωτες εκτάσεις της Σαχάρας, περνώντας από παραδοσιακά χωριά, ιστορικές πόλεις και μοναδικά φυσικά τοπία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία του Μαρόκου, βιώνοντας το ταξίδι όχι απλώς ως εκδρομή αλλά ως εμπειρία ζωής.

Η μοτοσυκλετιστική εκδρομή απευθύνεται σε αναβάτες που αγαπούν την περιπέτεια και την οδήγηση σε εναλλασσόμενα ασφάλτινα τερέν, με έμφαση στην ομαδικότητα, την ασφάλεια και την απόλαυση της διαδρομής. Η οργάνωση περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα δρομολόγια, υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και πρόγραμμα που συνδυάζει οδήγηση, ξεκούραση και εξερεύνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΜΑΡΟΚΟ by ANDELI ή επικοινωνήστε μαζί μας και εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο!

ANDELI MOTOTOURING: Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι/210 6533968 / [email protected]