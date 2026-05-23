Ο Ζακ Μπράουν κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες της Silly Season που θέλουν τις McLaren και Red Bull Racing να κάνουν ανταλλαγή τους Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν.

Λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Καναδά η Silly Season της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε. Αφορμή ήταν δημοσιεύματα που ήθελαν τους Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν να ανταλλάσσουν τις θέσεις τους σε McLaren και Red Bull Racing.

To μέλλον των δύο είναι αντικείμενο συζήτησης τους τελευταίους μήνες, για διαφορετικούς λόγους. Ωστόσο αμφότεροι δεσμεύονται με μακροχρόνια συμβόλαια στις τωρινές τους ομάδες και ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει για την ώρα ανέφικτο.

Διαβάστε επίσης: Η συνέντευξη του Ζακ Μπράουν στο gMotion by Gazzetta

Η απάντηση της McLaren στα μεταγραφολογικά σενάρια

Στο περιθώριο του Grand Prix Καναδά, οι φήμες ανταλλαγής των δύο οδηγών συζητήθηκε. Για το σενάριο ρωτήθηκε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν από τo Athletic, με τον Αμερικανό να απαντά με ξεκάθαρη αυτοπεποίθηση.

«Φαντάζομαι πως δεν υπάρχει ομάδα στο grid που να μη θέλει τους Όσκαρ και Λάντο ως οδηγούς της», είπε ο Μπράουν.

Ο Αμερικανός εξήγησε πως η φιλοσοφία της McLaren είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οδηγοί, μηχανικοί και συνεργάτες θέλουν πραγματικά να παραμείνουν.

«Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι οδηγοί μας δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού. Δεν θέλεις να κρατάς κάποιον μόνο επειδή έχεις ένα κομμάτι χαρτί. Θέλεις να λέει: “Αυτή είναι η ομάδα στην οποία θέλω να αγωνίζομαι. Η ομάδα στην οποία θέλω να εργάζομαι. Η ομάδα που θέλω να υποστηρίζω”», τόνισε.

Η McLaren επενδύει στην ισότητα

Το 2025 η McLaren σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος δεν θέλησε να δώσει προτεραιότητα είτε στον έναν είτε στον άλλο οδηγό της. Αυτό αποδείχθηκε και στον τρόπο εξέλιξης του μονοθεσίου, καθώς εστίασε βοήθησε τους οδηγούς της να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία που είχαν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Από τη στιγμή που στη βρετανική ομάδα πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Λάντο Νόρις, ο Πιάστρι, ο οποίος θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων της γενιάς του, είναι λογικό να συνδέεται με άλλες ομάδες του grid.



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.