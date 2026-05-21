Παρά τις «διορθωτικές κινήσεις» πριν από το Μαϊάμι, οι οδηγοί της Formula 1 πιστεύουν πως δεν αρκεί μόνο αυτό για να ικανοποιηθούν πλήρως.

Η Formula 1 προχώρησε πριν από το Μαϊάμι σε τροποποιήσεις στους τεχνικούς κανονισμούς. Στόχος τους ήταν να περιορίσουν τα φαινόμενα όπως το super-clipping και τις υπερβολικά μεγάλες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων. Όλα αυτά είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οδηγούς και ομάδες στους πρώτους αγώνες της χρονιάς.

Παρότι η κατάσταση στους αγώνες έδειξε βελτιωμένη στη Φλόριντα, η διαχείριση ενέργειας παρέμεινε και συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό.

Η F1 έχει ακόμη δρόμο μπροστά της

Ένας εκ των μεγαλύτερων επικριτών των φετινών τεχνικών κανονισμών, ο Κάρλος Σάινθ, παραδέχθηκε πως οι αλλαγές που έθεσε η FIA στο Grand Prix Μαϊάμι βελτίωσαν σε έναν βαθμό την εικόνα των αγώνων στη Formula 1. Ωστόσο τόνισε πως τα προβλήματα των νέων κανονισμών εξακολουθούν να είναι σοβαρά ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές.

«Νομίζω πως στις κατατακτήριες υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σάινθ εξήγησε πως δεν θέλει πλέον απλώς να ασκεί κριτική, αλλά να πιέζει ενεργά για λύσεις που θα βελτιώσουν πραγματικά το προϊόν της Formula 1: «Δεν πρόκειται να κριτικάρω άλλο τους κανονισμούς. Θα προσπαθήσω απλώς να είμαι δημιουργικός και να συνεχίσω να επιμένω ότι αυτό δεν είναι αρκετά καλό για τη Formula 1».

Ο Σάινθ επικροτεί τις πρώτες παρεμβάσεις

Παρά την κριτική του, ο Σάινθ στάθηκε θετικά απέναντι στις προσπάθειες της FIA να διορθώσει τα προβλήματα που προέκυψαν στους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Ο Ισπανός τόνισε πως οι αγώνες έδειξαν καλύτερη εικόνα στο Μαϊάμι, ενώ επαίνεσε και την αντίδραση της FIA στις δύσκολες καιρικές συνθήκες του τριημέρου.

«Φαίνεται τουλάχιστον πως οι αγώνες ήταν λίγο καλύτεροι. Είμαι χαρούμενος με τα βήματα που έκαναν ώστε να βελτιώσουν τους αγώνες και πιστεύω πως η FIA αυτό το Σαββατοκύριακο, ακούγοντας τις ανησυχίες για τη βροχή και τα ενδιάμεσα ελαστικά, δεν μπορείς να την κατηγορήσεις».

Ο Σάινθ άφησε παράλληλα να εννοηθεί πως οι σημαντικότερες αλλαγές εξακολουθούν να «κολλάνε» στις αντιδράσεις ορισμένων κατασκευαστών κινητήρων: «Πρέπει να πείσουμε ορισμένους κατασκευαστές μονάδων ισχύος ότι αυτή δεν είναι η σωστή κατεύθυνση για τη Formula 1 στις κατατακτήριες και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».