Σαν Σήμερα: Ιδρύθηκε η θρυλική πίστα της Ινδιανάπολης (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Το καθιερωμένο ταξίδι μας στο παρελθόν, μας πάει πίσω στο 1909 και τη γέννηση μιας θρυλικής πίστας που βρίσκεται στο πρόγραμμα του IndyCar και στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επιπλέον θα μάθουμε για μη-πρωταθληματικούς αγώνες της Formula 1, έναν θρύλο των αγώνων, έναν παράγοντα νεοσύστατης ομάδας και τη νέα εποχή του NASCAR.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/2, στον κόσμο της Formula 1 και το μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1909, ιδρύθηκε το σωματείο εκπροσώπων για τη θρυλική οβάλ πίστα της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ, με Πρόεδρο τον σχεδιαστή Καρλ Γκρέιαμ Φίσερ. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, με το επικίνδυνο εν τέλει πέτρινο οδόστρωμα να αντικαθίσταται από τούβλα. Έτσι η πίστα απέκτησε το δημοφιλές προσωνύμιο «Brickyard». Ο πρώτος αγώνας 500 μιλίων, που σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ξακουστά και θρυλικά events του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1911.

Σαν σήμερα το 1964, ο πρωταθλητής της Formula 1, Τζακ Μπράμπαμ, πήρε τη νίκη στο Grand Prix Αυστραλίας στο πλαίσιο του Tasman Series, οδηγώντας μια Brabham BT7A-Climax. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Μπράμπαμ στον αγώνα αυτό.

Σαν σήμερα το 1969, ο Γιόχεν Ριντ σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν για το Tasman Series, παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία σε έναν βροχερό αγώνα 45 γύρων στην πίστα του Ουόρουικ Φαρμ. Ο αγώνας έκρινε επίσης το πρωτάθλημα, καθώς ο Κρις Έιμον κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο όταν συγκρούστηκε και εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο μαζί με τον μοναδικό του αντίπαλο Πιέρ Κουράζ.

Σαν σήμερα το 1978, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρονών ο Χανς Στουκ, ένας από τους πιο θρυλικούς οδηγούς αγώνων της προπολεμικής εποχής. Ο Γερμανός (πατέρας του επίσης διάσημου οδηγού Χανς-Γιόακιμ Στουκ) αγωνίστηκε για πολλά χρόνια με τα άκρως επικίνδυνα αυτοκίνητα της Auto Union και διακρίθηκε δεόντως στους αγώνες αναβάσεων, με το προσωνύμιο του να είναι: «Βασιλιάς των Βουνών». Όπως και πολλοί άλλοι προπολεμικοί οδηγοί, ο Στουκ δοκίμασε την τύχη του στη Formula 1, στα πρώτα χρόνια ύπαρξής της. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε σε τρία Grand Prix στο διάστημα 1952-1953, οδηγώντας μονοθέσια της AFM όταν ακόμη επικρατούσαν οι κανονισμοί της F2. Αποσύρθηκε οριστικά από τους αγώνες στην ηλικία των 63, με πάνω από 400 νίκες στο ενεργητικό του.

Σαν σήμερα το 2006, η Red Bull Racing ανακοίνωσε την πώληση του 50% της Toro Rosso στον Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Ο Αυστριακός ήταν ο πρώτος στα χρονικά οδηγός του σπορ που είχε ως σπόνσορα την εταιρεία ενεργειακών ποτών. Μετά την απόσυρσή του το 1997, ο Μπέργκερ παρέμεινε στο χώρο του σπορ ως επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της BMW. Η θητεία του στην Toro Rosso οριοθετήθηκε σε συμβουλευτικό ρόλο πλάι στον επικεφαλής Φρανζ Τοστ και χαρακτηρίστηκε από την επική νίκη του Σεμπάστιαν Φέτελ στο Grand Prix Ιταλίας του 2008. Τελικά, στα τέλη εκείνης της σεζόν, ο Μπέργκερ πούλησε το μερίδιό του πίσω στη Red Bull.

Σαν σήμερα το 2008, το NASCAR πέρασε επίσημα σε μια καινούρια εποχή με την καθιέρωση νέας γενιάς stock αυτοκινήτων (Car of Tomorrow). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στην πίστα της Ντεϊτόνα για το ετήσιο μη-πρωταθληματικό Budweiser Shootout, μια «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του διάσημου Ντεϊτόνα 500. Το event έλαβε χώρα με 23 οδηγούς στο grid. Ο Ντέιλ Έρχναρντ Jr. ήταν πρωτοπόρος στους 47 εκ των 70 συνολικά γύρους και κατέκτησε τη νίκη, την πρώτη με τη νέα του ομάδα Hendrick Motorsports και πρώτη στη μεγάλη κατηγορία μετά το 2006 στο Ρίτσμοντ.

Φωτογραφίες: Chip Ganassi Racing, MacCocktail/X