Η Κίνα ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις «κρυφές» χειρολαβές

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στην Κίνα οδηγούν σε πιθανή ρυθμιστική αλλαγή που θα επηρεάσει και δυτικά μοντέλα.

Οι κρυφές, αναδυόμενες χειρολαβές έγιναν μόδα στην αυτοκινητοβιομηχανία μετά το λανσάρισμα του Tesla Model S το 2012. Για πολλούς κατασκευαστές ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να κάνουν ένα αυτοκίνητο να φαίνεται «του μέλλοντος», να βελτιώνουν την αεροδυναμική και την κατανάλωση, αλλά και να μιμηθούν την τεχνολογική εικόνα της Tesla.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική. Πολλοί οδηγοί τις θεωρούν αναξιόπιστες και δύσχρηστες, ενώ οργανισμοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι κρυφές χειρολαβές μπορεί να καθυστερήσουν τη διάσωση. Στην Κίνα, το τραγικό δυστύχημα με ένα Aito M7 που πήρε φωτιά μετά από σύγκρουση, έφερε το ζήτημα στην πρώτη γραμμή: οι διασώστες κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες λόγω των «κολλημένων» χειρολαβών.

Το κινεζικό σχέδιο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα εξετάζουν την πλήρη απαγόρευση των πλήρως κρυφών χειρολαβών. Η λύση που προωθείται είναι:

Κανονικές ή ημι-αναδιπλούμενες χειρολαβές, που λειτουργούν μηχανικά.

Υποχρεωτική ύπαρξη φυσικού μηχανικού μηχανισμού ανοίγματος, πέρα από ηλεκτρονικά κουμπιά.

Αν το μέτρο εφαρμοστεί, θα επηρεάσει όχι μόνο τα κινεζικά αλλά και τα δυτικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην αγορά της Κίνας. Μοντέλα όπως το Ford Mustang Mach-E ή το Lexus RZ, που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, θα πρέπει να ανασχεδιαστούν.

Μια πιθανή στροφή

Αν η Κίνα όντως προχωρήσει στην απαγόρευση, η τάση αυτή θα επηρεάσει σίγουρα και τις παγκόσμιες επιλογές σχεδίασης. Η συζήτηση αφορά κάτι ευρύτερο: μέχρι πού μπορεί να φτάνει ο σχεδιασμός στο όνομα του «φουτουριστικού look»; Αν η ασφάλεια τίθεται σε δεύτερη μοίρα, οι ρυθμιστικές αρχές -τουλάχιστον στην Κίνα- δείχνουν έτοιμες να βάλουν φρένο.

Οι χειρολαβές μπορεί να είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι και το πρώτο «σημείο επαφής» του ανθρώπου με το αυτοκίνητο. Κι εκεί, όπως φαίνεται, η λειτουργικότητα αρχίζει ξανά να κερδίζει έδαφος απέναντι στο εντυπωσιασμό.