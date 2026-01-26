Σαν Σήμερα: O πρώτος αγώνας στην ιστορία του NASCAR (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σαν σήμερα το 1925, γεννήθηκε ο ηθοποιός Πολ Νιούμαν. Ο Αμερικανός ήταν γνωστός για τη λατρεία που είχε για τους αγώνες ταχύτητας. Συμμετείχε σε αγώνες σπορ αυτοκινήτων του SCCA στα ‘70s και στα ‘80s, κατακτώντας μάλιστα τέσσερα εθνικά πρωταθλήματα. Το 1979 ξάφνιασε τους πάντες όταν τερμάτισε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης στις 24 Ώρες Λε Μαν, οδηγώντας μια Porsche 935 μαζί με τους Ρολφ Στόμελεν και Ντικ Μπάρμουρ. Αργότερα συνεργάστηκε με τον Καρλ Χάας και μαζί ίδρυσαν την Newman/Haas Racing, μια ομάδα που μέχρι να αποσυρθεί το 2011, κατέκτησε συνολικά 107 νίκες και 8 πρωταθλήματα οδηγών στους αγώνες CART/IndyCar και Champ Cars.

Paul Newman at Lime Rock Race Track, Lakeville, Connecticut, 1985.



Photographed by Brownie Harris pic.twitter.com/oiGSBp5p7E November 23, 2021

Σαν σήμερα το 1947, γράφτηκε ιστορία για τους αγώνες αυτοκινήτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς διεξήχθη ο πρώτος αγώνας του National Championship Stock Car Circuit (NCSCC), προάγγελου του σημερινού NASCAR. Ο αγώνας διεξήχθη υπό την ονομασία «Battle of Champions», σε μια αυτοσχέδια πίστα στην παραλία της Ντεϊτόνα. Νικητής σε αυτό το ιστορικό event αναδείχθηκε ο Ρεντ Μπάιρον, πρωταθλητής του NASCAR το 1949.

Σαν σήμερα το 1973, ο Γάλλος Ζαν-Κλοντ Αντρό πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, στην πρεμιέρα του πρώτου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο Αντρό κατέκτησε αυτή την ιστορική νίκη με συνοδηγό τη Μισέλ Πετί, οδηγώντας μια Alpine-Renault A110.

#fridayflashback to where it all began: Jean-Claude Andruet 🇫🇷 taking on the Col de Turini 🗻in 1973 in his Alpine Racing A110 1800#WRC in the 70s ➡️ https://t.co/0bwETNRUD0



📸: @ACM_Media Archives Department #WRC50 pic.twitter.com/XaxYkTbGdv — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 18, 2022

Σαν σήμερα το 1975, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο τοπικός ήρωας, Χοσέ Κάρλος Πάτσε. Ο Βραζιλιάνος είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς 8 γύρους πριν το τέλος του αγώνα, ο Ζαν-Πιέρ Ζαριέ της Shadow εγκατέλειψε ενώ ήταν στην πρωτοπορία. Στη 2η θέση τερμάτισε άλλος ένας Βραζιλιάνος, ο Έμερσον Φιτιπάλντι της McLaren, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο teammate του, Γιόχαν Μας. Επίσης, αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας για τον θρυλικό Γκρέιαμ Χιλ, ο οποίος απέτυχε να προκριθεί στα επόμενα δύο Grand Prix και τελικά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Σαν σήμερα το 1990, γεννήθηκε ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2011 με την ομάδα της Sauber. Οι επιδόσεις του εντυπωσίασαν τη McLaren, η οποία τον έκανε δικό της για το 2013. Ωστόσο δεν κατάφερε να «πείσει» με τις εμφανίσεις του και από το 2014 έως το 2020 οδήγησε για τη Force India, που μετονομάστηκε σε Racing Point. Το 2021 πήγε στη Red Bull Racing, με την οποία κατέκτησε 5 νίκες. Οι απογοητευτικές του εμφανίσεις το 2024 οδήγησαν την αυστριακή ομάδα στην αντικατάστασή του με τον Λίαμ Λόσον.