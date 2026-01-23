H ιταλική ομάδα πραγματοποιεί τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της μονοθεσίου για τη Formula 1 και μπορείτε να το δείτε σε ζωντανή μετάδοση.

Η Scuderia Ferrari γίνεται η έκτη ομάδα της Formula 1 για το 2025 που θα παρουσιάσει το νέο της μονοθέσιο. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, μαζί με τον επικεφαλής, Φρεντ Βασέρ, θα παρουσιάσουν τη νέα SF-26, με την οποία το εργοστάσιο του Μαρανέλο έχει τεράστιες προσδοκίες.

Η Ferrari είχε ένα απογοητευτικό 2025 τερματίζοντας στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, κάτι που δεν θέλει να επαναλάβει φέτος. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί μονοθεσίων και κινητήρων είναι η ευκαιρία που ψάχνουν οι Ιταλοί ώστε να επιστρέψουν στις επιτυχίες και με την SF-26 ευελπιστούν να συμβεί αυτό.

Η παρουσίαση της νέας SF-26 είναι προγραμματισμένη για τις 12:30 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.

Το πλάνο της Ferrari για τις χειμερινές δοκιμές

Αμέσως μετά την παρουσίαση η Ferrari θα βρεθεί στην πίστα του Φιοράνο για να πραγματοποιήσει ημέρα κινηματογράφησης της SF-26. Με τον τρόπο αυτό, θα συλλέξει τα πρώτα δεδομένα ώστε να διασφαλίσει πως όλα λειτουργούν σωστά στο νέο της δημιούργημα.

Έπειτα το ταξίδι για τη Βαρκελώνη ξεκινάει, με το πρώτο τεστ να είναι προγραμματισμένο για τις 26-30 Ιανουαρίου. Οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην πίστα στις 3 από τις 5 αυτές ημέρες. Η Ferrari έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα εξέλιξης της SF-26 το οποίο προβλέπει την τελική μορφή του μονοθεσίου να είναι έτοιμη πριν τον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion