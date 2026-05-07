Ο Αντρέα Στέλα αναλύει τη σχεδίαση της αναβαθμισμένης RB22 και εξηγεί γιατί οι ομάδες της Formula 1 απέχουν ακόμα από τη σχεδιαστική σύγκλιση των μονοθεσίων τους.

Η επιστροφή της Formula 1 στο Μαϊάμι συνοδεύτηκε από ένα μπαράζ αναβαθμίσεων από τις περισσότερες ομάδες, με τη McLaren και τη Red Bull να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παρόλο που το πίσω πτερύγιο «Macarena» της Ferrari –στην ερμηνεία της Red Bull– τράβηξε τα βλέμματα, ένα άλλο σημείο της RB22 των Μαξ Φερστάπεν και Ισάκ Χατζάρ ήταν αυτό που προκάλεσε την περιέργεια του επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα.

Ο Αντρέα Στέλα χαρακτήρισε τη σχεδίαση των sidepods (πλευρικών αεραγωγών) της RB22 ως «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Red Bull κατάφερε να παρουσιάσει μια προσέγγιση που διαφέρει σημαντικά από αυτή που έχουν υιοθετήσει η Mercedes και η Ferrari, αλλά και από το στιλ που ακολουθεί η ίδια η McLaren.

Η καινοτομία στα sidepods και το «έξυπνο» τρικ

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο Αντρέα Στέλα εξήγησε ότι η Red Bull υπήρξε αρκετά έξυπνη και καινοτόμος στον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε ορισμένα «παραθυράκια» ή παραχωρήσεις των κανονισμών για να εισαγάγει τη συγκεκριμένη γεωμετρία. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι, παρά τους περιορισμούς, υπάρχει ακόμα χώρος για διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πίστα.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση για όσους ενδιαφέρονται για το τεχνικό κομμάτι», ανέφερε ο Στέλα. Τόνισε μάλιστα ότι κάθε ομάδα θα μπει στη διαδικασία να εξετάσει προσεκτικά το κόνσεπτ της Red Bull, δοκιμάζοντας πράγματα στον προσομοιωτή για να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη σχεδιαστική κατεύθυνση.

Η σύγκλιση των σχεδίων αργεί ακόμα

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα του Αντρέα Στέλα είναι ότι το grid απέχει ακόμα πολύ από τη σχεδιαστική σύγκλιση. Ενώ μετά από μερικά χρόνια εφαρμογής των προηγούμενων κανονισμών, όπως συνέβη με τα μονοθέσια του 2025, τα αυτοκίνητα άρχισαν να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, η παρούσα γενιά μονοθεσίων διατηρεί ακόμα έντονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατασκευαστή.

Αυτό το γεγονός δίνει στις ομάδες το περιθώριο να συνεχίσουν να παρατηρούν η μία την άλλη και να πειραματίζονται. Ο Στέλα εκτιμά ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση σε κάποιο στάδιο, αλλά η τρέχουσα ποικιλία λύσεων αποδεικνύει ότι η Formula 1 παραμένει ένα πεδίο έντονης τεχνικής αναζήτησης και καινοτομίας που δεν έχει φτάσει ακόμα στο ταβάνι του.