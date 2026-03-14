Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο κέρδισε στο ντεμπούτο του με τη Ferrari (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μία ακόμη ημέρα ξεκινά με ταξίδι στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Σήμερα στην αναδρομή μας στο παρελθόν θα μάθουμε για τον πρώτο θρύλο του NASCAR και έναν άτυχο και πολλά υποσχόμενο οδηγό. Επιπλέον μαθαίνουμε τι έγινε σε δύο πρεμιέρες της Formula 1 - το 1993 και το 2010, ενώ θυμόμαστε μια αξιομνημόνευτη παρουσία στα paddock. Παράλληλα κάνουμε σύντομη στάση στο Μεξικό για τον αγώνα του WRC το 2004.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν Σήμερα το 1914, γεννήθηκε ο πρώτος θρύλος του NASCAR, Λι Πέτι. Όντας ένας από τους πρώτους πρωταγωνιστές στην ιστορία του πρωταθλήματος αυτού, ο Πέτι κατέγραψε 54 νίκες στο διάστημα 1949-1961, μεταξύ αυτών και τον επικό του θρίαμβο στο πρώτο «Daytona 500» το 1959. Επίσης αναδείχθηκε πρωταθλητής τρεις φορές, με τον γιο του, Ρίτσαρντ Πέτι, να μένει στην ιστορία ως ένας από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς όλων των εποχών, με συνολικά 200 νίκες και 7 πρωταθλήματα.

Σαν Σήμερα το 1957, ο Ευγένιο Καστελότι σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 26 χρονών στην πίστα δοκιμών της Μοντένα, σε ένα ιδιωτικό τεστ της Scuderia Ferrari για το μονοθέσιο της νέας σεζόν.



Ο πολλά υποσχόμενος Ιταλός οδηγός, ο οποίος θεωρείτο άξιος αναπληρωτής του επίσης αδικοχαμένου Αλμπέρτο Ασκάρι, έτρεξε σε 14 Grand Prix της Formula 1 με τη Lancia και τη Ferrari. Κατάφερε να τερματίσει δεύτερος από μία φορά και για τις δύο αυτές ομάδες, στο Μονακό το 1955 και στην Ιταλία το 1956 αντίστοιχα.

Σαν Σήμερα το 1993, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο GP Νότιας Αφρικής για τη Formula 1, στην πίστα του Κιαλάμι. Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον Αλέν Προστ, ο οποίος επέστρεψε στο πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο απουσίας, οδηγώντας για την κυρίαρχη Williams. Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική της τεχνολογικά πανίσχυρης FW15C και κατέκτησε την pole position. Στην εκκίνηση, ο Άιρτον Σένα της McLaren ανέβηκε στην πρώτη θέση και μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton έδωσαν μια συναρπαστική μάχη. Ωστόσο ο Προστ κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή και κέρδισε τον αγώνα με διαφορά σχεδόν ενός γύρου από τον Βραζιλιάνο. Μόλις 5 μονοθέσια τερμάτισαν το Grand Prix.

Σαν Σήμερα το 2004, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Μεξικού που έλαβε χώρα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally (WRC). Νικητής του event αναδείχθηκε ο Μάρκο Μάρτιν, ο οποίος οδήγησε ένα Ford Focus της M-Sport. Το δίδυμο αυτό ξεπέρασε το έτερο αυτοκίνητο της ομάδας που οδηγούσε ο Φρανσουά Ντιβάλ. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Citroën Xsara του Κάρλος Σάινθ Sr.

Σαν Σήμερα το 2010, η αυλαία της νέας σεζόν στη Formula 1 άνοιξε με το Grand Prix Μπαχρέιν. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν σημαντικός για πολλούς και ποικίλους λόγους. Αρχικά, οι διαφοροποιημένοι Τεχνικοί Κανονισμοί απαγόρευσαν τους ανεφοδιασμούς ενώ εμφανίστηκαν τρεις νέες ομάδες στο grid: η Lotus, η Virgin και η HRT.



Ο Φελίπε Μάσα επέστρεψε στην ενεργό δράση και τη Scuderia Ferrari μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στην Ουγγαρία το 2009, βρίσκοντας πλέον στο πλάι του τον Φερνάντο Αλόνσο. Επίσης, η Mercedes εξαγόρασε την ομάδα-πυροτέχνημα της Brawn GP και επέστρεψε στη Formula 1 με πλήρες εργοστασιακό στάτους, για πρώτη φορά μετά το 1955. Η επιστροφή των «Ασημένιων Βελών» στο πρωτάθλημα σήμανε και την επιστροφή του θρυλικού Μίκαελ Σουμάχερ μετά από τρεις σεζόν εκτός σπορ.

Ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν οι συγκυρίες αυτές επισκιάστηκε από μια αλλαγή που έκαναν οι διοργανωτές στη χάραξη της πίστας. Με αφορμή την επέτειο 60 χρόνων της Formula 1, η αγωνιστική διαδρομή αναδιαμορφώθηκε με την ενσωμάτωση ενός επιπρόσθετου συμπλέγματος στροφών ανάμεσα στις στροφές 4-5. Το σύμπλεγμα αυτό ήταν αργό και με πολλές αναπηδήσεις, ξενίζοντας εύλογα τους οδηγούς και τους θεατές.



Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έπήγαινε ολοταχώς για τη νίκη, αλλά ένα μικρό πρόβλημα στον κινητήρα τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Έτσι, ο Αλόνσο πήρε την πρωτοπορία και κατέκτησε τη νίκη, γράφοντας ιστορία ως ο μόλις πέμπτος οδηγός που κέρδισε στον πρώτο του αγώνα με τη Ferrari. Ο Μάσα τερμάτισε δεύτερος και ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη επιστροφή στη Formula 1, με το βάθρο να κλείνει ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren.

Σαν σήμερα το 2019, απεβίωσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ο πολύπειρος και σεβαστός Διευθυντής Αγώνων της Formula 1, Τσάρλι Ουάιτινγκ. Πολύ πριν καθιερωθεί στη θέση αυτή, ο Βρετανός είχε εργαστεί μαζί με τον αδερφό του στην Hesketh το 1977. Μετά τη διάλυση της ομάδας μεταπήδησε στη Brabham του Μπέρνι Έκλεστον, όπου παρέμεινε για μία δεκαετία. Μάλιστα υπήρξε αρχιμηχανικός του Νέλσον Πικέ, επιβλέποντας τους δύο παγκόσμιους τίτλους του Βραζιλιάνου το 1981 και 1983.



Από το 1988, ο Ουάιτινγκ ενσωματώθηκε στην ομάδα της FIA όντας αρχικά Τεχνικός Αντιπρόσωπος, ενώ το 1997 δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα της ασφάλειας. Έκτοτε και μέχρι τον θάνατό του στα 66 του χρόνια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των αγώνων, όντας υπεύθυνος για τους τεχνικούς κανονισμούς, θέματα ασφαλείας, την επίβλεψη των μονοθεσίων στο parc-fermé καθώς και τη διαδικασία εκκίνησης των Grand Prix.

Σαν Σήμερα το 2020, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αυστραλίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. Ομάδες και οδηγοί ήταν στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης για τον αγώνα, ο οποίος δεν έγινε ποτέ. H McLaren είχε αποσυρθεί από το τριήμερο, καθώς υπάλληλοί της είχαν νοσήσει με Covid-19, έναν ιό που ξεκίνησε παγκόσμια πανδημία. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, η Formula 1 αποφάσισε να μην γίνει ο αγώνας στο Άλμπερτ Παρκ.

