Ένα από τα πλέον εμβληματικά επαγγελματικά μοντέλα συμπληρώνει πορεία 45 ετών, με 3,5 εκατομμύρια μονάδες να έχουν περάσει τη γραμμή παραγωγής.

Το FIAT Ducato συμπλήρωσε αισίως 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους ευρωπαϊκούς δρόμους, διατηρώντας ακλόνητη τη θέση του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα εργαλεία στα χέρια του σύγχρονου επαγγελματία.

Από το 1981, όταν και κύλησε για πρώτη φορά τους τροχούς του στην παραγωγή, μέχρι σήμερα, περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια μονάδες έχουν κατασκευαστεί. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική με κίνηση στους εμπρός τροχούς, η κορυφαία εργονομία και η έξυπνη εκμετάλλευση κάθε εκατοστού στο εσωτερικό του, αποτέλεσαν τα θεμέλια που το καθιέρωσαν ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεγάλων Van.

Πολυδιάστατες επιλογές για κάθε αποστολή

Η γκάμα του ιταλικού μοντέλου καλύπτει κάθε πιθανή απαίτηση, διαθέτοντας τις εκδόσεις Van, Dropside και Chassis, οι οποίες αποτελούν την ιδανική βάση για ειδικές μετατροπές και εξατομικευμένες εφαρμογές. Παράλληλα, ηγετική είναι η παρουσία του και στον τομέα των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, με πάνω από 1,6 εκατομμύρια Ducato να έχουν μετατραπεί σε campers και motorhomes στην Ευρώπη. Στο πεδίο των κινητήριων συνόλων, η FIAT Professional προσφέρει δύο ολοκληρωμένες κατευθύνσεις:

Αμιγώς ηλεκτρικό E-Ducato: Με εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τα 424 km (κατά WLTP) και προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2 για αθόρυβες και μηδενικών ρύπων αστικές διανομές. Πετρελαιοκινητήρας 2.2 MultiJet (FPT): Απόδοσης 140 ίππων, σχεδιασμένος από τη FIAT Powertrain Technologies για υψηλή αντοχή, χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο κόστος χρήσης, διαθέσιμος με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων. Ανεξάρτητα από την επιλογή κινητήρα, οι μεταφορικές του δυνατότητες παραμένουν κορυφαίες, προσφέροντας ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο και διαθέσιμο όγκο φόρτωσης έως 15 κυβικά μέτρα.

Pack Tecnico: Πλήρης εξοπλισμός και λειτουργικότητα

Στην ελληνική αγορά, η έκδοση Ducato Van αποκτά επιπλέον αξία μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πακέτου Pack Tecnico, το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα:

Τεχνολογία & Συνδεσιμότητα: Σύστημα infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών, WiFi mirroring, θύρες USB Type-C για γρήγορη φόρτιση και κάμερα οπισθοπορείας για εύκολους ελιγμούς.

Εργονομία χώρου φόρτωσης: Πίσω θύρες με άνοιγμα 270 μοιρών, διαχωριστικό τζάμι καμπίνας, πλευρικές προστατευτικές επενδύσεις, αποδοτικός φωτισμός LED και πρίζα 12V.

Αντοχή & Ασφάλεια: Ενισχυμένη πίσω ανάρτηση και εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων για απρόσκοπτη κίνηση υπό πλήρες φορτίο.

Η απόκτηση του ιταλικού Van γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, χάρη στα ισχυρά εμπορικά κίνητρα της FIAT Professional. Για το ηλεκτρικό E-Ducato οι προωθητικές ενέργειες φτάνουν έως και τις 12.000 ευρώ, ενώ διατίθεται προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή 35% και εξόφληση σε έως 48 δόσεις, διευκολύνοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η άμεση διαθεσιμότητα των οχημάτων στην ελληνική αγορά, η οποία πλαισιώνεται από 8ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 200.000 km) για τα μηχανικά μέρη, συνοδευόμενη από δωρεάν οδική βοήθεια αντίστοιχης διάρκειας και την υποστήριξη του εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών της μάρκας.