Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA, με αυτονομία έως 792 χλμ., τεχνολογία 800V και νέο ψηφιακό σύστημα MB.OS, πήρε μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τη νέα CLA να επικρατεί απέναντι σε 34 ακόμη νέα μοντέλα και έξι φιναλίστ.

Η βράβευση επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Mercedes-Benz στην ηλεκτροκίνηση και τη νέα γενιά ψηφιακών τεχνολογιών, σε μια χρονιά-ορόσημο για τη μάρκα, η οποία συμπληρώνει 140 χρόνια από την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου από τον Carl Benz.

Η επιτροπή Car of the Year αποτελείται από 59 έγκριτους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η νέα CLA συγκέντρωσε συνολικά 320 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση στη συνολική αξιολόγηση.

Τα βασικά κριτήρια της επιτροπής περιλαμβάνουν την τεχνολογία, την αποδοτικότητα, την καινοτομία, την ασφάλεια, τον σχεδιασμό, την οδηγική εμπειρία και τη συνολική σχέση αξίας–τιμής.

Νέα πλατφόρμα, νέο λειτουργικό σύστημα και τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα CLA αποτελεί το πρώτο μοντέλο της Mercedes-Benz που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική MMA και ενσωματώνει το ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα MB.OS.

Η νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει εξελιγμένες δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, εξατομίκευσης και διαχείρισης λειτουργιών, με στόχο μια πιο διαισθητική και απρόσκοπτη εμπειρία οδήγησης. Το σύστημα μαθαίνει από τις συνήθειες του οδηγού και προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις του οχήματος.

Ηλεκτρική CLA με αυτονομία έως 792 χιλιόμετρα

Στην ηλεκτρική της έκδοση, η νέα CLA θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία των compact premium μοντέλων. Η έκδοση CLA 250+ με EQ Technology αποδίδει 200 kW (272 ίππους) και προσφέρει αυτονομία έως 792 χιλιόμετρα κατά WLTP, με κατανάλωση από 12,2 έως 14,1 kWh/100 χλμ.

Χάρη στην τεχνολογία 800V, η φόρτιση γίνεται σε ιδιαίτερα σύντομο χρόνο, με δυνατότητα προσθήκης έως και 325 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Στην πράξη, η ηλεκτρική CLA μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις – όπως η διαδρομή Αθήνα – Καβάλα – χωρίς ενδιάμεση στάση για φόρτιση, προσφέροντας επίπεδα αποδοτικότητας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα για την κατηγορία.

Εμπορική πορεία και διάθεση στις αγορές

Η νέα CLA είναι ήδη διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025, ενώ η διάθεσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε επιπλέον αγορές – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – έχει προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η εμπορική της πορεία καταγράφει ισχυρή ζήτηση, με τις παραγγελίες να κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Ένα κομβικό μοντέλο για τη νέα εποχή της Mercedes-Benz

Η νέα CLA αποτελεί κομβικό μοντέλο στη μετάβαση της Mercedes-Benz στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και της ψηφιακής κινητικότητας. Συνδυάζει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον χρήστη.

Η κατάκτηση του τίτλου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» έρχεται να επισφραγίσει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς στη σύγχρονη premium κατηγορία.