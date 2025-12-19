Το BYD SEAL 5 DM-i έφτασε στην Ελλάδα - Ποια είναι η τιμή του

Το plug-in υβριδικό sedan της BYD με έως 100 km ηλεκτρικής αυτονομίας και έμφαση στην αποδοτικότητα κάνει την είσοδό του στην ελληνική αγορά.

Η BYD ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα με την άφιξη του SEAL 5 DM-i, ενός plug-in υβριδικού sedan που τοποθετείται στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, την καθημερινή χρηστικότητα και το χαμηλό κόστος χρήσης. Πρόκειται για το πρώτο sedan μοντέλο της BYD με τεχνολογία Super Hybrid DM-i που διατίθεται στη χώρα μας.

Το SEAL 5 DM-i βασίζεται στη φιλοσοφία των plug-in υβριδικών της κινεζικής εταιρείας, συνδυάζοντας ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές μετακινήσεις με τη δυνατότητα μεγάλης συνολικής αυτονομίας για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία, το μοντέλο μπορεί να καλύψει έως 100 km αμιγώς ηλεκτρικά στον μικτό κύκλο WLTP, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει τα 1.050 km, με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ.

Υβριδικό σύστημα Super DM-i και επιδόσεις

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με συνδυαστική ισχύ 212 ίππων και ροπή 300 Nm. Η μετάδοση γίνεται στους εμπρός τροχούς, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, τιμή που τοποθετεί το SEAL 5 DM-i άνετα στην καθημερινή πραγματικότητα της κατηγορίας.

Η μπαταρία κίνησης είναι η γνωστή Blade Battery της BYD, τύπου LFP, με χωρητικότητα 18,3 kWh. Υποστηρίζει φόρτιση AC έως 6,6 kW, με τον χρόνο φόρτισης από 15% έως 100% να διαμορφώνεται σε λιγότερο από τρεις ώρες. Η επιλογή της χημείας LFP δίνει έμφαση στη μακροχρόνια αντοχή και στην ασφάλεια.

Διαστάσεις, χώροι και πρακτικότητα

Με μήκος 4.780 mm και μεταξόνιο 2.718 mm, το SEAL 5 DM-i αξιοποιεί πλήρως τις διαστάσεις ενός μεσαίου sedan. Η καμπίνα φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της κατηγορίας, ενισχύοντας τον οικογενειακό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Στην ελληνική αγορά, το SEAL 5 DM-i διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Design, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, LED φωτιστικά σώματα, ηλιοροφή με σκίαστρο, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, καθίσματα από vegan δέρμα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις εμπρός, διζωνικός αυτόματος κλιματισμός και πανοραμική κάμερα 360°.

Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και τη χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών της BYD, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, φωνητικό έλεγχο και ασύρματη φόρτιση smartphone 15W. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Στον τομέα της ασφάλειας, το SEAL 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως Adaptive Cruise Control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall.

Τιμή και εγγύηση

Το BYD SEAL 5 DM-i είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 34.890 ευρώ, σε μία έκδοση εξοπλισμού. Η εργοστασιακή εγγύηση ανέρχεται σε 6 έτη ή 150.000 km για το όχημα, 8 έτη ή 150.000 km για τον ηλεκτροκινητήρα και 8 έτη ή 250.000 km για τη Blade Battery, με διασφάλιση τουλάχιστον 70% της αρχικής χωρητικότητας.

Με το SEAL 5 DM-i, η BYD προσθέτει στην ελληνική αγορά ένα plug-in υβριδικό sedan που στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ ηλεκτρικής καθημερινής μετακίνησης και μεγάλης αυτονομίας, σε μια κατηγορία όπου η πρακτικότητα και το συνολικό κόστος χρήσης παίζουν καθοριστικό ρόλο.