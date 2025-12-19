Μία ιδιαίτερη «παράσταση» αναμένεται να λάβει χώρα πριν την αλλαγή του χρόνου στο εργοστάσιο της γερμανικής ομάδας της Formula 1.

Η Audi επιταχύνει την προετοιμασία της για το ντεμπούτο της στη Formula 1 την επόμενη σεζόν. Ο επικεφαλής της ομάδας, Τζόναθαν Ουίτλι, αποκάλυψε ότι η γερμανική εταιρεία θα θέσει σε λειτουργία την πρώτη της μονάδα ισχύος F1 πριν από τα Χριστούγεννα, ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο χρονικά ορόσημο για τα δεδομένα του σπορ.

Η γερμανική ομάδα θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της επίσημες δοκιμές τον επόμενο μήνα, με το Grand Prix Αυστραλίας στη Μελβούρνη να σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση της Sauber στην εργοστασιακή ομάδα της Audi.

Since 1993, the Sauber name has gone under various changes, team names, driver line-ups and looks ❤️



Through it all, the racing spirit has burned bright! The final race for @stakef1team_ks approaches, and we look forward to seeing them as Audi in 2026 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/BgKOf6syc4 — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Ντεμπούτο στην αυγή των νέων κανονισμών της Formula 1

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 συμπίπτει με την έναρξη της νέας τεχνικής εποχής του 2026, η οποία εισάγει ριζικά διαφορετικούς κανονισμούς και ένα υβριδικό σύστημα ισχύος 50-50 μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό άξονα της αγωνιστικής ταυτότητας της Audi τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη εποχή ιδανική για την πολυαναμενόμενη είσοδό της στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ένα σημαντικό ορόσημο για τα δεδομένα του σπορ

Μιλώντας μετά το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, ο Ουίτλι υπογράμμισε ότι η ομάδα προχωρά σε πλήρη συναρμολόγηση πλαισίου και μονάδας ισχύος πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.

«Συνδυάζουμε για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο μονοθέσιο με τη μονάδα ισχύος και θα τη θέσουμε σε λειτουργία πριν τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι να το έχω ξανακάνει αυτό. Έχουμε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ουίτλι, το γεγονός ότι η ομάδα θα έχει οριστικοποιήσει το σασί και τον κινητήρα πριν το τέλος του έτους αποτελεί ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Sauber ενόψει της πλήρους μετεξέλιξής της σε Audi.

«Το να έχεις το τελικό αγωνιστικό πλαίσιο, τον κινητήρα και το πλήρες προσωπικό παρόν, όλα σε λειτουργία πριν τα Χριστούγεννα, δείχνει πόσο καλά έχει δουλέψει η Sauber», τόνισε.

Πλέον αναμένουμε υλικό στα social media της Audi σχετικά με το πρώτο άκουσμα του κινητήρα του 2026.

