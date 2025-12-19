Σαν Σήμερα: Η McLaren «έκλεψε» τον Αλόνσο μέσα από τα χέρια της Renault (vid)

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Η εβδομάδα συνεχίζεται με σπουδαίες ιστορίες από τον κόσμο της Formula 1, οι οποίες είναι γνωστές σε ελάχιστους, όμως έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στα βιβλία. Σήμερα θα μάθουμε για το «blockbuster deal» της McLaren με τον Φερνάντο Αλόνσο, μία συνεργασία που ολοκληρώθηκε προώρα. Επιπλέον, ο Φρανκ Ουίλιαμς κατηγορήθηκε για το θάνατο του Άιρτον Σένα, ενώ μαθεύτηκε η μυστική συμφωνία της Scuderia Ferrari με την FIA.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1996, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία στον Φρανκ Ουίλιαμς για το θάνατο του Άιρτον Σένα, την 1η Μαΐου του 1994. Ένα χρόνο αργότερα, δικαστήριο της Ιταλίας απεφάνθη πως ο Ουίλιαμς, η ομάδα του, η πίστα και οι ιθύνοντες της Formula 1 δεν είχαν την παραμικρή ευθύνη για τον τραγικό θάνατο του Βραζιλιάνου θρύλου.

Σαν σήμερα το 2005, η McLaren αιφνιδίασε τους πάντες και ανακοίνωσε πως ο Φερνάντο Αλόνσο θα γίνει οδηγός της τη σεζόν του 2007. Η απόφαση εξέπληξε πολλούς εκείνη την περίοδο, καθώς δύο μήνες νωρίτερα είχε κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1 με τη Renault. Το 2007 πήγε στη βρετανική ομάδα ως δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και δίπλα του είχε τον Λιούις Χάμιλτον, με τη συνύπαρξη των δύο να εξελίσσεται σε εφιάλτης. Επιπλέον, το σκάνδαλο «Spygate» και η κόντρα του με τον τότε διευθυντή, Ρον Ντένις, οδήγησε σε έξοδο του Αλόνσο από τη McLaren.

Σαν σήμερα το 2008, αποκαλύφθηκε πως η Scuderia Ferrari είχε συνάψει μυστική συμφωνία με την FIA ώστε να λαμβάνει μπόνους 80 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμμετοχή της στο σπορ. Η είδηση αυτή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού είχε εκτεθεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο πρώην κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστον είχε δηλώσει: «Εξαγοράσαμε την αφοσίωση της Ferrari».

Φωτογραφίες: offtrack_fr/X