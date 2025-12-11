Αγορά αυτοκινήτου: Mικρή υποχώρηση τον Νοέμβριο, κυριαρχία υβριδικών και SUV

Αμετάβλητη η δυναμική της αγοράς στο 11μηνο toy 2025 - Tα υβριδικά ξεπερνούν το 57%, πίεση για τα ηλεκτρικά.

Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον Νοέμβριο κατέγραψαν μια μικρή επιβράδυνση, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική θετική εικόνα της χρονιάς. Συνολικά ταξινομήθηκαν 10.460 νέα επιβατικά, αριθμός μειωμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο. Στο σύνολο του 11μηνου, η αγορά καταγράφει 133.455 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο 4% έναντι του 2024.

Νοέμβριος 2025 Νοέμβριος 2024 Μεταβολή 2025/2024 Ιανουάριος Ιανουάριος Μεταβολή 2025/2024 - - Νοέμβριος Νοέμβριος 2025 2024 Καινούργια επιβατικά 10.460 10.666 -1,90% 133.455 128.371 4,00% Καινούργια φορτηγά 884 796 11,10% 10.484 10.157 3,20% (ελαφρά και βαρέα) Καινούργια λεωφορεία 99 43 130,20% 922 834 10,60% Νοέμβριος 2025 Νοέμβριος 2024 Μεταβολή 2025/2024 Ιανουάριος Ιανουάριος Μεταβολή 2025/2024 - - Νοέμβριος Νοέμβριος 2025 2024 BEV 791 1.106 -28,50% 7.744 7.626 1,50% PHEV 1.056 727 45,30% 10.310 7.540 36,70% Total BEV - PHEV 1.847 1.833 0,80% 18.054 15.166 19,00%

Τα υβριδικά γράφουν ιστορικό ρεκόρ, τα ηλεκτρικά υποχωρούν

Το μεγαλύτερο γεγονός του μήνα αφορά την εντυπωσιακή διεύρυνση του μεριδίου των υβριδικών (HEV), τα οποία αποτελούν πλέον το 57,3% των μηνιαίων ταξινομήσεων. Πρόκειται για άνοδο σχεδόν 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πλέον η κυρίαρχη τεχνολογία στην ελληνική αγορά.

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα βενζίνης συνεχίζουν να υποχωρούν, περιοριζόμενα στο 18,2% (-11,2 μονάδες), ενώ τα πετρελαιοκίνητα κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με μόλις 3,3% της αγοράς.

Τα plug-in υβριδικά (PHEV) ανεβαίνουν στο 10,1% (+3,2 μονάδες), όμως τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) βλέπουν το μερίδιό τους να μειώνεται από 10,4% στο 7,5%, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσωρινά «παγώσει».

Στο 11μηνο, οι ταξινομήσεις BEV και PHEV αυξάνονται συνολικά κατά 19%, αλλά προκύπτει σαφής απόκλιση: τα PHEV εκτοξεύονται (+36,7%), ενώ τα BEV μόλις που μένουν θετικά (+1,5%).

Νοέμβριος 2025 Νοέμβριος 2024 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος – Νοέμβριος Ιανουάριος – Νοέμβριος Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς 2025 2024 στην ΕΕ Ιαν.-Οκτ. ‘25 Βενζίνη 18,20% 29,40% -11,2 29,40% 36,60% -7,2 27,40% Πετρέλαιο 3,30% 3,60% -0,3 3,30% 7,30% -4 9,20% Υβριδικά (HEV) 57,30% 44,30% 13 50,60% 42,00% 8,6 34,60% Plug in Υβριδικά (PHEV) 10,10% 6,80% 3,2 7,70% 5,90% 1,8 9,10% Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) 7,50% 10,40% -2,8 5,80% 5,90% -0,1 16,40% Υγραέριο 3,60% 5,50% -2 3,20% 2,20% 0,9 3,30% (διπλού καυσίμου)

Τα SUV κυριαρχούν ολοκληρωτικά

Η εικόνα της αγοράς ως προς τους τύπους αμαξωμάτων παραμένει αδιαμφισβήτητη: τα SUV κυριαρχούν με ποσοστό 73,3% σε όλες τις ταξινομήσεις επιβατικών του Νοεμβρίου. Τα B-SUV παραμένουν η νούμερο 1 επιλογή των Ελλήνων οδηγών με 38,2% και τα C-SUV ενισχύονται φτάνοντας το 24,2%.

Οι παραδοσιακές κατηγορίες μικρών και μικρομεσαίων συνεχίζουν να πιέζονται: η κατηγορία Β πέφτει στο 16,7% (από 20,6%) και η κατηγορία C στο 6,3% (από 9,8%). Στο σύνολο του 11μηνου, τα SUV αποτελούν ήδη το 64,6% όλων των ταξινομήσεων επιβατικών.

