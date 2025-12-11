Αγορά αυτοκινήτου: Mικρή υποχώρηση τον Νοέμβριο, κυριαρχία υβριδικών και SUV
Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον Νοέμβριο κατέγραψαν μια μικρή επιβράδυνση, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική θετική εικόνα της χρονιάς. Συνολικά ταξινομήθηκαν 10.460 νέα επιβατικά, αριθμός μειωμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο. Στο σύνολο του 11μηνου, η αγορά καταγράφει 133.455 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο 4% έναντι του 2024.
|Νοέμβριος 2025
|Νοέμβριος 2024
|Μεταβολή 2025/2024
|Ιανουάριος
|Ιανουάριος
|Μεταβολή 2025/2024
|-
|-
|Νοέμβριος
|Νοέμβριος
|2025
|2024
|Καινούργια επιβατικά
|10.460
|10.666
|-1,90%
|133.455
|128.371
|4,00%
|Καινούργια φορτηγά
|884
|796
|11,10%
|10.484
|10.157
|3,20%
|(ελαφρά και βαρέα)
|Καινούργια λεωφορεία
|99
|43
|130,20%
|922
|834
|10,60%
|Νοέμβριος 2025
|Νοέμβριος 2024
|Μεταβολή 2025/2024
|Ιανουάριος
|Ιανουάριος
|Μεταβολή 2025/2024
|-
|-
|Νοέμβριος
|Νοέμβριος
|2025
|2024
|BEV
|791
|1.106
|-28,50%
|7.744
|7.626
|1,50%
|PHEV
|1.056
|727
|45,30%
|10.310
|7.540
|36,70%
|Total BEV - PHEV
|1.847
|1.833
|0,80%
|18.054
|15.166
|19,00%
Τα υβριδικά γράφουν ιστορικό ρεκόρ, τα ηλεκτρικά υποχωρούν
Το μεγαλύτερο γεγονός του μήνα αφορά την εντυπωσιακή διεύρυνση του μεριδίου των υβριδικών (HEV), τα οποία αποτελούν πλέον το 57,3% των μηνιαίων ταξινομήσεων. Πρόκειται για άνοδο σχεδόν 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πλέον η κυρίαρχη τεχνολογία στην ελληνική αγορά.
Αντίθετα, τα αυτοκίνητα βενζίνης συνεχίζουν να υποχωρούν, περιοριζόμενα στο 18,2% (-11,2 μονάδες), ενώ τα πετρελαιοκίνητα κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με μόλις 3,3% της αγοράς.
Τα plug-in υβριδικά (PHEV) ανεβαίνουν στο 10,1% (+3,2 μονάδες), όμως τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) βλέπουν το μερίδιό τους να μειώνεται από 10,4% στο 7,5%, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσωρινά «παγώσει».
Στο 11μηνο, οι ταξινομήσεις BEV και PHEV αυξάνονται συνολικά κατά 19%, αλλά προκύπτει σαφής απόκλιση: τα PHEV εκτοξεύονται (+36,7%), ενώ τα BEV μόλις που μένουν θετικά (+1,5%).
|Νοέμβριος 2025
|Νοέμβριος 2024
|Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
|Ιανουάριος – Νοέμβριος
|Ιανουάριος – Νοέμβριος
|Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
|Μερίδιο αγοράς
|2025
|2024
|στην ΕΕ
|Ιαν.-Οκτ. ‘25
|Βενζίνη
|18,20%
|29,40%
|-11,2
|29,40%
|36,60%
|-7,2
|27,40%
|Πετρέλαιο
|3,30%
|3,60%
|-0,3
|3,30%
|7,30%
|-4
|9,20%
|Υβριδικά (HEV)
|57,30%
|44,30%
|13
|50,60%
|42,00%
|8,6
|34,60%
|Plug in Υβριδικά (PHEV)
|10,10%
|6,80%
|3,2
|7,70%
|5,90%
|1,8
|9,10%
|Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV)
|7,50%
|10,40%
|-2,8
|5,80%
|5,90%
|-0,1
|16,40%
|Υγραέριο
|3,60%
|5,50%
|-2
|3,20%
|2,20%
|0,9
|3,30%
|(διπλού καυσίμου)
Τα SUV κυριαρχούν ολοκληρωτικά
Η εικόνα της αγοράς ως προς τους τύπους αμαξωμάτων παραμένει αδιαμφισβήτητη: τα SUV κυριαρχούν με ποσοστό 73,3% σε όλες τις ταξινομήσεις επιβατικών του Νοεμβρίου. Τα B-SUV παραμένουν η νούμερο 1 επιλογή των Ελλήνων οδηγών με 38,2% και τα C-SUV ενισχύονται φτάνοντας το 24,2%.
Οι παραδοσιακές κατηγορίες μικρών και μικρομεσαίων συνεχίζουν να πιέζονται: η κατηγορία Β πέφτει στο 16,7% (από 20,6%) και η κατηγορία C στο 6,3% (από 9,8%). Στο σύνολο του 11μηνου, τα SUV αποτελούν ήδη το 64,6% όλων των ταξινομήσεων επιβατικών.