Αγορά αυτοκινήτου: Mικρή υποχώρηση τον Νοέμβριο, κυριαρχία υβριδικών και SUV

Κώστας Παστρίμας
Αμετάβλητη η δυναμική της αγοράς στο 11μηνο toy 2025 - Tα υβριδικά ξεπερνούν το 57%, πίεση για τα ηλεκτρικά.

Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον Νοέμβριο κατέγραψαν μια μικρή επιβράδυνση, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική θετική εικόνα της χρονιάς. Συνολικά ταξινομήθηκαν 10.460 νέα επιβατικά, αριθμός μειωμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο. Στο σύνολο του 11μηνου, η αγορά καταγράφει 133.455 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο 4% έναντι του 2024.

Τα υβριδικά γράφουν ιστορικό ρεκόρ, τα ηλεκτρικά υποχωρούν

Το μεγαλύτερο γεγονός του μήνα αφορά την εντυπωσιακή διεύρυνση του μεριδίου των υβριδικών (HEV), τα οποία αποτελούν πλέον το 57,3% των μηνιαίων ταξινομήσεων. Πρόκειται για άνοδο σχεδόν 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πλέον η κυρίαρχη τεχνολογία στην ελληνική αγορά.

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα βενζίνης συνεχίζουν να υποχωρούν, περιοριζόμενα στο 18,2% (-11,2 μονάδες), ενώ τα πετρελαιοκίνητα κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με μόλις 3,3% της αγοράς.

Τα plug-in υβριδικά (PHEV) ανεβαίνουν στο 10,1% (+3,2 μονάδες), όμως τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) βλέπουν το μερίδιό τους να μειώνεται από 10,4% στο 7,5%, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσωρινά «παγώσει».

 

Στο 11μηνο, οι ταξινομήσεις BEV και PHEV αυξάνονται συνολικά κατά 19%, αλλά προκύπτει σαφής απόκλιση: τα PHEV εκτοξεύονται (+36,7%), ενώ τα BEV μόλις που μένουν θετικά (+1,5%).

Νοέμβριος 2025Νοέμβριος 2024Διαφορά (μονάδες μεριδίου)Ιανουάριος – ΝοέμβριοςΙανουάριος – ΝοέμβριοςΔιαφορά (μονάδες μεριδίου)Μερίδιο αγοράς
20252024στην ΕΕ
Ιαν.-Οκτ. ‘25
Βενζίνη18,20%29,40%-11,229,40%36,60%-7,227,40%
Πετρέλαιο3,30%3,60%-0,33,30%7,30%-49,20%
Υβριδικά (HEV)57,30%44,30%1350,60%42,00%8,634,60%
Plug in Υβριδικά (PHEV)10,10%6,80%3,27,70%5,90%1,89,10%
Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV)7,50%10,40%-2,85,80%5,90%-0,116,40%
Υγραέριο 3,60%5,50%-23,20%2,20%0,93,30%
(διπλού καυσίμου)

Τα SUV κυριαρχούν ολοκληρωτικά

Η εικόνα της αγοράς ως προς τους τύπους αμαξωμάτων παραμένει αδιαμφισβήτητη: τα SUV κυριαρχούν με ποσοστό 73,3% σε όλες τις ταξινομήσεις επιβατικών του Νοεμβρίου. Τα B-SUV παραμένουν η νούμερο 1 επιλογή των Ελλήνων οδηγών με 38,2% και τα C-SUV ενισχύονται φτάνοντας το 24,2%.

Οι παραδοσιακές κατηγορίες μικρών και μικρομεσαίων συνεχίζουν να πιέζονται: η κατηγορία Β πέφτει στο 16,7% (από 20,6%) και η κατηγορία C στο 6,3% (από 9,8%). Στο σύνολο του 11μηνου, τα SUV αποτελούν ήδη το 64,6% όλων των ταξινομήσεων επιβατικών.

