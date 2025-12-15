Ένα μεγάλο παράπονο που είχαν οι οδηγοί και οι φίλοι της Formula 1 στο φετινό πρωτάθλημα ήταν το γεγονός πως οι μάχες ήταν σπάνιο φαινόμενο.

Με το GP Άμπου Ντάμπι του 2025 να σηματοδοτεί το τέλος του κανονιστικού κύκλου των ground-effect μονοθεσίων στη Formula 1, η FIA προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό των κανονισμών που εφαρμόστηκαν από το 2022. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί είχαν τρεις βασικούς στόχους: καλύτερο αγωνιστικό θέαμα λόγω μονομαχιών στην πίστα, σύγκλιση επιδόσεων και οικονομική βιωσιμότητα του πρωταθλήματος.

Ο επικεφαλής του τμήματος μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, αναγνώρισε ότι η κατεύθυνση ήταν σε γενικές γραμμές σωστή, χωρίς όμως να θεωρεί πως οι κανονισμοί πέτυχαν σε όλους τους τομείς.

«Νομίζω ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση στους περισσότερους στόχους, αλλά σίγουρα δεν θα έλεγα ότι πετύχαμε απόλυτα τα πάντα. Δεν θα μας έδινα άριστα. Θα έλεγα έναν βαθμό Β ή C», δήλωσε.

Οικονομική σταθερότητα και όριο δαπανών

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η FIA θεωρεί ότι οι οικονομικοί κανονισμοί πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τον στόχο τους. Ο Τομπάζης υπογράμμισε ότι, παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητα που προσέθεσε το cost cap στο ρυθμιστικό έργο της FIA, το αποτέλεσμα ήταν θετικό για το άθλημα.

«Σίγουρα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τη Formula 1 χωρίς τους οικονομικούς κανονισμούς πλέον. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία», τόνισε ο Έλληνας διευθυντής μονοθεσίων της FIA.

Το αγωνιστικό κομμάτι και η επιστροφή του ακάθαρτου αέρα

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των αγώνων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με τον Τομπάζη, τα πρώτα χρόνια των κανονισμών έδειξαν ότι τα μονοθέσια μπορούσαν πράγματι να ακολουθούν πιο κοντά.

«Τεχνικά, ναι, τα μονοθέσια έφτασαν σε ένα σημείο όπου μπορούσαν να αγωνίζονται πιο κοντά, ιδιαίτερα το 2022 και το 2023», εξήγησε.

Ωστόσο, η FIA παραδέχεται ότι ορισμένες περιοχές των κανονισμών αποδείχθηκαν υπερβολικά “ελαστικές”, επιτρέποντας λύσεις που επανέφεραν το φαινόμενο του outwash και, κατ’ επέκταση, του ακάθαρτου αέρα.

Ο Τομπάζης ήταν συγκεκριμένος ως προς τα σημεία όπου εντοπίστηκε η απόκλιση από την αρχική φιλοσοφία των κανονισμών: «Το βασικό σημείο ήταν τα endplates της εμπρός αεροτομής. Αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν τη ροή προς τα μέσα, αλλά οι κανονισμοί γύρω από τα προφίλ και τον τρόπο σύνδεσής τους δεν ήταν αρκετά αυστηροί. Αυτό οδήγησε σε έντονο outwash».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των εμπρός τροχών και στα εσωτερικά αεροδυναμικά στοιχεία, καθώς και στις ακμές του δαπέδου, ως βασικές πηγές αλλοίωσης της αρχικής πρόθεσης των κανονισμών. Η FIA εξέτασε το ενδεχόμενο παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του κανονιστικού κύκλου, ωστόσο αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Τομπάζης, ήταν καθαρά θεσμικός.

«Αυτά τα ζητήματα δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Υπήρχαν ήδη εδώ και δύο χρόνια. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς, αλλά δεν υπήρξε επαρκής στήριξη από τις ομάδες», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, για να υπάρξει αλλαγή κανονισμών εντός κύκλου απαιτείται ευρεία συναίνεση: «Δεν αρκεί απλώς να το θέλουμε εμείς. Χρειάζεται η υποστήριξη μεγάλου αριθμού ομάδων».

