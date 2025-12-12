Σαν Σήμερα: Το «ανθρώπινο λάθος» που έκρινε το πρωτάθλημα του 2021 (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τη μέρα που το πρωτάθλημα της Formula 1 κρίθηκε στον τελευταίο γύρο ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον. Πρόκειται για έναν τελικό για τον οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν έντονες συζητήσεις, αλλά δυστυχώς για τους λάθος λόγους. Επιπλέον, θα μάθουμε για δύο πρωταθλητές, με τον ένα να έχει γενέθλια, ενώ τον άλλο να πανηγυρίζει τον 12/12 πρώτο του τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων, Έμερσον Φιτιπάλντι. Ο Βραζιλιάνος έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 1970, στο Μπραντς Χατς, με μια Lotus 49B. Αργότερα μέσα σε εκείνη τη χρονιά, πήρε την πρώτη από τις 14 νίκες του στην F1, κερδίζοντας στο Ουότκινς Γκλεν. Το 1972 έγινε ο νεότερος, τότε, παγκόσμιος πρωταθλητής και κατέκτησε έναν δεύτερο τίτλο το 1974, αυτή τη φορά με την McLaren. Μετά το πέρασμά του από την F1 εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και επικεντρώθηκε στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα CART. Αποσύρθηκε το 1996, μετά από μια άσχημη σύγκρουση στην οβάλ πίστα του Μίσιγκαν. Συνολικά κέρδισε 22 αγώνες στο CART, με τις 2 από αυτές τις νίκες να έρχονται στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Σαν σήμερα το 1959, ο αείμνηστος Μπρους ΜακΛάρεν έγινε ο νεότερος τότε νικητής αγώνα στην F1, όταν κέρδισε το πρώτο Αμερικανικό Grand Prix στο Σίμπρινγκ, σε ηλικία μόλις 22 χρονών. Ο Νεοζηλανδός οδήγησε μια Cooper-Climax και επικράτησε του teammate του, Μορίς Τρινινιάντ για μόλις 0,6 δευτερόλεπτα. Αυτή η μέρα ήταν πολύ σημαντική για τον Τζακ Μπράμπαμ. Ο οδηγός της Cooper οδήγησε εντυπωσιακά για να τερματίσει 4ος κι έτσι κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 2010, έφυγε από τη ζωή ο Τομ Ουόλκινσον, νικημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία 64 χρονών. Ο Σκωτσέζος ήταν ένας επιτυχημένος οδηγός σπορ αυτοκινήτων, με νίκη στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WSC) καθώς και πολλές συμμετοχές σε αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού ανά την Ευρώπη. Μετά την απόσυρσή του ως οδηγός δημιούργησε τη δική του αγωνιστική ομάδα, επαναφέροντας την Jaguar στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Η ομάδα αυτή γεύτηκε τη νίκη στις 24 ώρες Λε Μαν το 1988 και 1990, καθώς και το πρωτάθλημα οδηγών στο WSC μέσω των Ραούλ Μποσέλ και Μάρτιν Μπράντλ. Επιπλέον διετέλεσε επικεφαλής στην ομάδα της Arrows στην F1 μέχρι τις οικονομικές δυσκολίες που την οδήγησαν στην πτώχευση στο μέσον του 2002.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το GP Άμπου Ντάμπι, ο τελικός της Formula 1 εκείνη τη σεζόν. Οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον ήταν οι διεκδικητές του τίτλου και ξεκίνησαν τον αγώνα ισόβαθμοι. Ο Ολλανδός ήταν στην pole position όμως η αστραπιαία εκκίνηση του Βρετανού, τον έριξε δεύτερο.

Ο Χάμιλτον είχε την πρωτοπορία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και είχε ανοίξει μια διαφορά της τάξης των 16 δευτερολέπτων στα τελικά στάδια του Grand Prix. Ωστόσο με 5 γύρους να απομένουν, η εγκατάλειψη του Νίκολας Λατίφι προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Η Mercedes άφησε έξω τον Χάμιλτον ενώ ο Φερστάπεν μπήκε για αλλαγή σε φρέσκο σετ ελαστικών.

Όλα έδειχναν πως ο αγώνας θα τελειώσει πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και ο Χάμιλτον θα έσπαγε το ρεκόρ τίτλων στην F1. Ωστόσο, στον 57ο από τους 58 γύρους, μόνο τα μονοθέσια που ήταν ένα γύρο πίσω και ανάμεσα στους δύο διεκδικητές πήραν εντολή να προσπεράσουν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ενώ ο αγώνας θα συνεχιζόταν για έναν μόλις γύρο. Πράγματι, η πράσινη σημαία κυμάτισε και ο Φερστάπεν έχοντας τεράστιο πλεονέκτημα πρόσφυσης λόγω ελαστικών, πέρασε τον Χάμιλτον και κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, έπειτα από μία τιτάνια μάχη 22 αγώνων.

Ωστόσο οι αποφάσεις του τότε Διευθυντή Αγώνα, Μάικλ Μάσι, προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις. Η Mercedes υπέβαλε ένσταση για τον αγώνα επικαλούμενη παραβίαση των κανονισμών από τη Διεύθυνση Αγώνα. Οι αγωνοδίκες την απέρριψαν και το κλίμα που δημιουργήθηκε τις επόμενες ημέρες ήταν άκρως τεταμένο.

Η Mercedes εν τέλει αποφάσισε να μην διεκδικήσει το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Λίγους μήνες αργότερα και έχοντας νέα διοίκηση, η FIA πραγματοποίησε έρευνα για όσα έγιναν στους τελευταίους γύρους του Άμπου Ντάμπι και κατέληξε στο ότι υπήρξαν λάθη από τη Διεύθυνση Αγώνα στην εφαρμογή και τήρηση των κανονισμών, που επηρέασαν την έκβαση του τίτλου. Ο Μάσι απομακρύνθηκε από τη θέση του.

