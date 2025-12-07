Αγωνιστικά ημερολόγια McKlein 2026

Τα motorsports ζωντανεύουν στο χαρτί.

Κάθε χρόνο στις γιορτές, η McKlein Publishing που δημιουργεί «αγωνιστικές μνήμες στο χαρτί» μας στέλνει στα βιβλιοπωλεία, ή στις διαδικτυακές πύλες για να αναζητήσουμε τα έντυπά της ημερολόγια. Και είναι αξεπέραστη αξία του χαρτιού αυτή που κάνει τα παραδοσιακά ημερολόγια να αποκτούν ιδιαίτερη αξία αν λάβουμε υπόψη μας την σχεδόν καθολική διείσδυση των τεχνολογικών gadgets στην ζωή μας, όπως smartphone και tablet. Κι όμως εκατομμύρια άνθρωποι, ακόμα και η νέα γενιά δυσκολεύεται να απαρνηθεί το «παραδοσιακό» επιτραπέζιο ή επιτείχιο ημερολόγιο.

Βλέπετε, τα ημερολόγια δεν είναι απλά «μηχανισμοί» ενημέρωσης και υπενθυμίσεων… αλλά αποτελούν και μία εικαστική πρόταση για το σπίτι μας, το γραφείο μας ή άλλον προσωπικό ή κοινόχρηστο χώρο. Κοντά σε αυτό και το γεγονός ότι μία σπάνιας ποιότητας φωτογραφική λήψη σε συνδυασμό με τον ημερολογιακό ενημερωτικό στοιχείο που έχει επάνω της, όχι μόνο μας «φτιάχνει την ημέρα», αλλά επιπρόσθετα αποκτά και συλλεκτικό χαρακτήρα.

Η McKlein Publishing το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί του λάτρεις των motorsports με σπάνιας ομορφιάς ημερολόγια με φωτογραφίες που εκπέμπουν ιστορία και συναίσθημα. Εδώ, θα βρείτε τις προτάσεις της για το 2026 και μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να τα παραγγείλετε στην ιστοσελίδα

McKlein Rally Calendar 2026 - The Wider View

Το The Wider View είναι το επίσημο ημερολόγιο τοίχου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA και φέρνει το WRC στον τοίχο σας με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο – χάρη στην εντυπωσιακή πανοραμική του μορφή πλάτους 95 εκ. Ζήστε θεαματικά άλματα από τους Elfyn Evans ή Ott Tänak, τον Kalle Rovanperä να κάνει άλματα ανάμεσα σε πανύψηλες χιονοστιβάδες, τον Takamoto Katsuta σε ένα εκπληκτικό ορεινό φόντο, την ασύγκριτη ατμόσφαιρα των νυχτερινών ειδικών θέσεων στο Ράλι Μόντε Κάρλο και πολλά άλλα. Αυτό το ημερολόγιο αποτυπώνει τις καλύτερες στιγμές και τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC, προσφέροντάς σας κάθε μήνα μια επιλογή ανάμεσα σε δύο εκπληκτικές εικόνες – φωτογραφημένες από τον McKlein. Επιπλέον χαρακτηριστικά: σπειροειδές δέσιμο, συρρικνωμένη συσκευασία και αποστολή σε χαρτόκουτο Κατάσταση: Καινούρια & στην αρχική συσκευασία

Motorsport Classic 2026 Calendar

Το ημερολόγιο Motorsport Classic 2026 της McKlein σας μεταφέρει πίσω στη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μήνα με τον μήνα. Εκπληκτικές εικόνες από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970 δείχνουν θρυλικούς οδηγούς, εμβληματικά αυτοκίνητα και αξέχαστες στιγμές – απαθανατισμένες από μερικούς από τους καλύτερους φωτογράφους μηχανοκίνητου αθλητισμού της εποχής. Είτε πρόκειται για επικές μονομαχίες στην πίστα, την ένταση πριν από την εκκίνηση είτε για λεπτομερείς ματιές κάτω από το καπό στο pit lane, με επιλογή δύο εικόνων κάθε μήνα, αυτό το ημερολόγιο προσφέρει όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρουσιάζεται επίσης ένα ευρύ φάσμα αγώνων και ράλι, από τη Formula 1 μέχρι σπουδαίους αγώνες σπορ αυτοκινήτων και αυτοκινήτων τουρισμού, μέχρι και ράλι.

2026 Desktop Rally Calendar - History meets the Present

Όταν 50 χρόνια ιστορίας ράλι συναντούν το παρόν, αναδύεται κάτι πραγματικά ξεχωριστό: Το εύχρηστο «Ημερολόγιο Ράλι για Επιφάνεια Εργασίας» της McKlein φέρνει τη δράση των ράλι στο γραφείο σας κάθε μέρα, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μια ιστορική εικόνα και μια φωτογραφία από την τρέχουσα σεζόν του WRC. Η ιστορία συναντά λοιπόν το παρόν. Στο γραφείο ή στο σπίτι, το πρακτικό «Ημερολόγιο Ράλι για Επιφάνεια Εργασίας» της McKlein φέρνει τη δράση των ράλι στο γραφείο σας κάθε μέρα. Αυτό το ημερολόγιο γραφείου συνδυάζει τον μοντέρνο σχεδιασμό με το ένδοξο παρελθόν του αθλήματος, προσφέροντας μια επιλογή φωτογραφιών κάθε δύο εβδομάδες από την τρέχουσα σεζόν και το εκτενές αρχείο της McKlein.

Περιλαμβάνει 56 φωτογραφίες που δείχνουν δράση, ατμόσφαιρα, πορτρέτα και σκηνές σέρβις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν σε χρόνο μηδέν χάρη στο πρακτικό σπειροειδές δέσιμο. Επιλέξτε ανάμεσα στους Hannu Mikkola και Sébastien Ogier ή ανάμεσα στο Sport Quattro και το τρέχον Hyundai i20 Rally1, η απόφαση είναι δική σας.

