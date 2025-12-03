Η Geely ανοίγει το πρώτο Experience Store στην Ελλάδα

Νέος χώρος εμπειρίας στο Μαρούσι και Geely Welcome Days με ειδικές προσφορές.

Η Geely εγκαινιάζει το πρώτο Geely Experience Store στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της μάρκας στη χώρα μας. Ο νέος εκθεσιακός χώρος βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, και είναι σχεδιασμένος ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τα μοντέλα και τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Ο χώρος λειτουργεί ως σημείο αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία και τις λύσεις ηλεκτροκίνησης της Geely, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν από κοντά τα οχήματα, να ενημερωθούν για τα συστήματα υποβοήθησης και τις ψηφιακές λειτουργίες, καθώς και να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Κεντρικό ρόλο στο Experience Store έχει το Geely EX5, το νέο ηλεκτρικό SUV της μάρκας που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, πλήρη εξοπλισμό και προηγμένη τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου καταστήματος, η Geely διοργανώνει τα Geely Welcome Days από την 1η έως τις 6 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων το EX5 προσφέρεται από 28.990 ευρώ με Welcome Bonus και επιδότηση ΚΗ3, ή με χρηματοδότηση 0% επιτόκιο και δόση 254 ευρώ/μήνα. Επιπλέον, μόνο για τις συγκεκριμένες ημέρες, η εταιρεία παρέχει 4 χρόνια δωρεάν service.

Η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα, σχεδιάζει τη δημιουργία ακόμη περισσότερων Geely Experience Stores σε κομβικά σημεία της χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας και προσφέροντας ένα νέο επίπεδο εμπειρίας στους οδηγούς που ενδιαφέρονται για σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.