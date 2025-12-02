Η Andeli στην 12th Athens International Tourism & Culture Expo 2025

Ένα δυνατό τριήμερο για δυναμικούς επαγγελματίες του Τουρισμού στο Ζάππειο Μέγαρο και η Andeli Μototouring θα είναι και πάλι εκεί.

Από 8 έως και 10 Δεκεμβρίου 2025, η 12η Athens International Tourism & Culture Expo θα συνεχίσει να χαράζει νέους ορίζοντες για τον τουρισμό και η συμμετοχή της Andeli Mototouring αναμένεται να τους διευρύνει ακόμα περισσότερο! Η Athens International Tourism & Culture Expo είναι η Έκθεση θεσμός για τον εισερχόμενο τουρισμό από άλλες αγορές προς την Ελλάδα. Η επίσημη και μοναδική τουριστική έκθεση της Αθήνας προβάλλει δυναμικά όλους τους κλάδους του τουρισμού και καλύπτει τις ανάγκες όλων των Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών Τουρισμού. Η Έκθεση, κάθε χρόνο, παρουσιάζει το κορμό του τουρισμού, δηλαδή τις τρεις μεγάλες κατηγορίες Leisure Travel, Luxury Travel και Mice & Business Travel.

Για δεύτερη φορά η διεθνής αυτή εκδήλωση φιλοξενεί μια εταιρεία που ασχολείται με τον οργανωμένο μοτοσυκλετιστικό τουρισμό και αυτή δεν είναι άλλη από την πρωτοπόρο στο είδος Andeli Mototouring. Με τη συμμετοχή της, η αμιγώς Ελληνική εταιρεία θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προβάλλει τις ομορφιές της Ελλάδας μας και να φιλοξενήσει μοτοσυκλετιστές από κάθε σημείο του πλανήτη, δίνοντάς τους τη χαρά να γνωρίσουν την ομορφότερη χώρα στον κόσμο.

Η Athens International Tourism Expo είναι η αμιγής Έκθεση Τουρισμού που αφορά όλους τους επαγγελματίες και όλους τους κλάδους του τουρισμού. Η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες αλλά και τις νέες τάσεις στον τουρισμό, να διευρύνουν τις συνεργασίες τους και να ενημερωθούν για όλα τα νέα δεδομένα του τουριστικού κλάδου από Εκθέτες κύρους. Κορυφαίες τουριστικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους του τουρισμού παρουσιάζουν τις καινοτομίες, τις υπηρεσίες και όλες τις διεθνείς τάσεις στο τουριστικό κλάδο.

Η Έκθεση αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης για ξενοδόχους, εταιρίες τουρισμού, οργανισμούς, αλλά και για στελέχη του τουρισμού. Με τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα η Έκθεση δίνει μια μοναδική ευκαιρία για δημιουργία νέων εμπορικών συμφωνιών με τους Εκθέτες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Πλούσια σε παράλληλες εκδηλώσεις και Events προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων με τους κορυφαίους του τουριστικού κλάδου.

Στο περίπτερο 264/266 τα στελέχη της Andeli Mototouring θα υποδεχθούν τουριστικές επιχειρήσεις από Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο και με τη συνεργασία τους θα αναλάβουν τη διοργάνωση οδοιπορικών όπου και αν της ζητηθούν. Θα υποδεχθούν βέβαια και μεμονωμένους μοτοσυκλετιστές, τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, που σχεδιάζουν να ανακαλύψουν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Η Andeli Mototouring έχει τη γνώση, τη θέληση και την εμπειρία που απαιτούνται προκειμένου να διοργανώνει αψεγάδιαστα οδοιπορικά, που προσφέρουν σε κάθε συμμετέχοντα μοναδικές στιγμές και μαγικές εικόνες.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δευτέρα 8/12: 12.00 – 19.00

Τρίτη 9/12: 10.00 – 19.00

Τετάρτη 10/12: 10.00 – 18.00

Το Εκθεσιακό Κέντρο Ζάππειο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη με Ι.Χ. αλλά και με τα ΜΜΜ ( ΗΣΑΠ & METRO). Η Είσοδος των Επισκεπτών με αυτοκίνητο και δωρεάν στάθμευση στο Parking του Ζαππείου θα γίνεται από τη Λεωφ. Αμαλίας ή την Ηρώδου Αττικού.