Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον έχασε για πρώτη φορά αγώνα της f1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μπήκαμε αισίως στον τελευταίο μήνα του έτους και τα ταξίδια μας στην ιστορία συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε πριν από 5 χρόνια και έκανε Grand Slam στη Formula 1, ωστόσο αναγκάστηκε να χάσει έναν άλλο αγώνα, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Επιπλέον το κορυφαίο πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μαλαισία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, η Μαλαισία φιλοξένησε για μοναδική φορά έναν αγώνα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Ο αγώνας είχε απόσταση 800 χιλιομέτρων και έλαβε χώρα στην πίστα Σαχ Αλάμ, αποτελώντας τον τελευταίο σταθμό της σεζόν. Νικήτρια ήταν η εργοστασιακή Porsche 956 της Rothmans, την οποία μοιράστηκαν οι Τζάκι Ιξ και Γιόχεν Μας. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε μια Jaguar XJR-6 που οδήγησαν οι μεγάλοι τους αντίπαλοί, Μάικ Θάκουελ, Τζον Νίλσεν και Γιαν Λάμερς. Το βάθρο ολοκλήρωσαν οι Βερν Σούπαν και Τζέιμς Ουίβερ, οι οποίοι μοιράστηκαν την έτερη Porsche 956 της Rothmans.

Dec 1, 1985: Jacky Ickx and Jochen Mass win the Selangor 800km, Malaysia's only WSCC event, for #Porsche ©LAT pic.twitter.com/UKPEB4YFUQ December 1, 2014

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, για τον 21ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν στην F1. Επρόκειτο για το πρώτο GP μετά από δεκαετίες που έλαβε χώρα τον μήνα Δεκέμβριο. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο ήταν το 1963, με το GP Νοτίου Αφρικής. Νικητής του αγώνα ήταν ο πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός εκκίνησε από την pole position, είχε την πρωτοπορία σε όλους τους γύρους του αγώνα και, μαζί με τη νίκη, σημείωσε το έκτο του Grand Slam στην F1. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing και τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari. Επίσης, ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος για την ομάδα της Toro Rosso, η οποία το 2020 μετονομάστηκε σε Scuderia AlphaTauri.

Σαν σήμερα το 2020, η Mercedes-AMG ανακοίνωσε πως ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε θετικός σε τεστ για την Covid-19. Ως αποτέλεσμα, θα έχανε τον επερχόμενο αγώνα στο Μπαχρέιν, ο οποίος ήταν ο προ-τελευταίος της σεζόν. Τη θέση του στο τιμόνι της Mercedes πήρε ο Τζορτζ Ράσελ, στην πρώτη εμφάνισή του ως οδηγός της γερμανικής ομάδας. Το κενό που άφησε στη Williams, το κάλυψε ο Τζακ Έιτκεν.

Φωτογραφίες: Steve Etherington/Mercedes media