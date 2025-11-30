O γερμανικός κολοσσός έβαλε βάσεις για την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού eCrafter μέσα από μία τεράστια επένδυση που πραγματοποίησε στη Βρζένσια της Πολωνίας.

Τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση του εργοστασίου στη Βρζέσνια: η επέκταση θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter επόμενης γενιάς. Εκτός από τα στελέχη της εταιρείας, στην τελετή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, των επιχειρήσεων και της εκκλησίας της Πολωνίας.

Η επέκταση περιλαμβάνει δύο νέες υπερσύγχρονες αίθουσες παραγωγής, συνολικής έκτασης περίπου 60.000 τ.μ., στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη Βρζέσνια. Η πρώτη αίθουσα θα στεγάσει τη γραμμή παραγωγής της πλατφόρμας και του νέου πλαισίου του eCrafter, με τη συνδρομή 150 νέων ρομπότ που θα αναλαμβάνουν τις διαδικασίες συγκόλλησης, σύνδεσης και συναρμολόγησης. Η δεύτερη αίθουσα θα αξιοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης μπαταριών και logistics, διαθέτοντας σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά, καθώς και σύστημα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των μπαταριών. Η ολοκλήρωση της επέκτασης έχει προγραμματιστεί εντός του 2027.

Το εργοστάσιο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη Września αποτελεί εδώ και σχεδόν μια δεκαετία σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στην Πολωνία. Η επέκταση των εγκαταστάσεων με τη δημιουργία δύο νέων παραγωγικών αιθουσών ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της μονάδας και διασφαλίζει σταθερές θέσεις εργασίας για το επόμενο στάδιο της ηλεκτροκίνησης.

Το εργοστάσιο του Crafter συνεχίζει να πρωτοπορεί σε επίπεδο βιώσιμης παραγωγής, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, ισχύος 18,3 MW, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές του ανάγκες τις ηλιόλουστες ημέρες. Μέτρα όπως η ανάκτηση θερμότητας, η ανακύκλωση αποβλήτων και η μείωση της κατανάλωσης νερού ανά όχημα κατά πάνω από 40% σε σχέση με το 2018 αποτελούν πλέον πάγια πρακτική.

Κατά την τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου, ενσωματώθηκε μια συμβολική χρονοκάψουλα με αντικείμενα που αποτυπώνουν το παρόν και το μέλλον του εργοστασίου, υπογραμμίζοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα της επένδυσης και τη στρατηγική της σημασία τόσο για τη Volkswagen όσο και για την ευρύτερη περιοχή.