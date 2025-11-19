Ηλεκτρική Porsche Cayenne: Με έως 1.156 ίππους και φόρτιση χωρίς καλώδια (vid)

Η μεγάλη μπαταρία εξασφαλίζει στο SUV επιδόσεων αυτονομία έως 642 χλμ. με μία φόρτιση.

Τη νέα Cayenne Electric αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκδήλωση η Porsche, ενώ σε λίγες ημέρες θα ακολουθήσει η πρεμιέρα σε φεστιβάλ της μάρκας στο Ντουμπάι. Το γερμανικό σπορ SUV θέτει νέα δεδομένα με την ισχύ του, την ταχύτητα φόρτισης αλλά και τη δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης. Παράλληλα με τη διάθεση της Cayenne Electric, η Porsche θα συνεχίσει να εξελίσσει τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2030.

Νέα σχεδίαση, μεγαλύτερες διαστάσεις

Οι αναλογίες παραπέμπουν σε Cayenne, όμως λεπτομέρειες στο αμάξωμα τονίζουν την εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της Porsche. Άλλωστε η διαφοροποίηση με τις συμβατικές εκδόσεις πρέπει να είναι εμφανής. Το χαμηλό καπό και τα λεπτά φωτιστικά σώματα Matrix LED είναι ορισμένα από τα σημεία που καθιστούν μοναδική την Cayenne Elelctric.

Το μήκος είναι κατά 5,5 εκατ. μεγαλύτερο από τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, φθάνοντας τα 4,985 μέτρα (πλάτος 1,980 μ. και ύψος 1,674 μ.). Η μεγάλη διαφορά είναι στο μεταξόνιο (+13 εκατοστά, στα 3 μέτρα), κάτι που μεταφράζεται σε ακόμα πιο άνετη εμπειρία για τους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 781 λίτρα (έως 1.588 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων), ενώ υπάρχει και χώρος 90 λίτρων στο frunk. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φθάνει τους 3,5 τόνους!

Καμπίνα με Flow Display

Στο εσωτερικό η Porsche προβάλλει την άνεση, την πολυτέλεια αλλά και τις ψηφιακές δυνατότητες. Το Flow Display, η κεντρική οθόνη, είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της γερμανικής μάρκας. Μαζί με τις υπόλοιπες (στον πίνακα οργάνων, την κεντρική κονσόλα αλλά και μπροστά από το συνοδηγό), παρέχουν όλες τις πληροφορίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η Flow Display είναι μία κυρτή OLED οθόνη που συνδυάζεται με τον πίνακα οργάνων 14,25 ιντσών και την - προαιρετική - οθόνη 14,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Η τελευταία παρέχει ψυχαγωγία, έλεγχο των εφαρμογών και video streaming. Η προβολή δεν αποσπά την προσοχή του οδηγού από το δρόμο.

Με δύναμη που πλησιάζει τους 1.200 ίππους!

Η ηλεκτρική Cayenne είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με τετρακίνηση και το ηλεκτρονικό Porsche Traction Management (ePTM).

Cayenne Electric

Ισχύς: 408 ίπποι (442 ίπποι με Launch Control)

Ροπή: 835 Nm

0-100 χλμ/ώρα: 4,8 δευτερόλεπτα

Μέγιστη ταχύτητα: 230 χλμ/ώρα

Cayenne Turbo Elelctric

Ισχύς: 857 ίπποι (1.156 ίπποι με Launch Control)

Ροπή: 1.500 Nm(με Launch Control)

0-100 χλμ/ώρα: 2,5 δευτερόλεπτα

Μέγιστη ταχύτητα: 260 χλμ/ώρα

H Porsche Cayenne Electric επιτυγχάνει επίπεδα ανάκτησης ενέργειας εφάμιλλα εκείνων του μονοθεσίου της Formula E, στα 600 kW.

Μπαταρία 113 kWh και φόρτιση έως 400 kW

Η Porsche εφοδιάζει την ηλεκτρική Cayenne με μπαταρία πολύ μεγάλης χωρητικότητας, στις 113 kWh, ώστε η αυτονομία να παραμένει υψηλή ακόμα και για ένα όχημα τόσο ισχυρό και τόσο βαρύ. Είναι το πρώτο μοντέλο της Porsche που περιλαμβάνει στον – προαιρετικό – εξοπλισμό τεχνολογία επαγωγικής φόρτισης της μπαταρίας, χωρίς δηλαδή καλώδιο.

Η αυτονομία φθάνει έως τα 642 χλμ. (WLTP) για την έκδοση Cayenne Electric και τα 623 χλμ. για την Cayenne Turbo Electric. Χάρη στην τεχνολογία 800 volt, η ισχύς φόρτισης μπορεί να φθάσει έως τα 400 kW. Μέσα σε μόλις 16 λεπτά η μπαταρία μπορεί να ανέβει από το 10% στο 80%, ενώ κάθε δέκα λεπτά η αυτονομία αυξάνεται έως 325 χλμ!

Τιμές στην Ελλάδα

Στην ιστοσελίδα της Porsche Ελλάς έχουν ήδη αναρτηθεί οι τιμές της Cayenne Elelctric. Το βασικό μοντέλο κοστίζει από 111.700 ευρώ, ενώ η Turbo Electric από 174.980 ευρώ.