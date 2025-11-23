Ειδικές προνομιακές τιμές Stock Center για όλο τον Νοέμβριο

Το Stock Center της Βελμάρ προσφέρει ειδικές, προνομιακές τιμές, σε όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για όλο τον Νοέμβριο.

Tο Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές σε όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για όλο τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο εύκολη την αγορά του νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας.

Αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επωφελούμενοι από τα μοναδικά προνόμια που μόνο το Stock Center της Βελμάρ σας προσφέρει:

5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση

Και Γραπτή 5πλή Εγγύηση που περιλαμβάνει:

• Εγγύηση Καλής λειτουργίας

• Εγγύηση Πραγματικών χιλιομέτρων

• Εγγύηση Ατρακάριστου οχήματος

• Εγγύηση Καλύτερης τιμής

• Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι Ατρακάριστα, Ελληνικής Αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο πλήρως ενημερωμένο website του Stock Center.

To STOCK CENTER βρίσκεται σε 15 σημεία σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη

Καταστήματα

Άλιμος: Αρχαίου Θεάτρου 3, τηλ.: 210 9968224

Αργυρούπολη: Λεωφ. Βουλιαγμένης 572, τηλ.: 210 9982850

Αργυρούπολη: Καραϊσκάκη & Μεγ Αλεξάνδρου 7, τηλ.: 210 9982600

Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), τηλ.: 210 6607000

Γλυκά Νερά: Λ. Λαυρίου 21, τηλ.: 211 10 66000

Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, τηλ.: 210 6155800

Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 87, τηλ.: 210 6104826, 210 6104827-9

Νέα Ερυθραία: 18οχλμ Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γεφ. Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 10 63031-2

Παιανία: 2ο χλμ Λεωφ. Μαρκόπουλου, τηλ.: 211 1026880, 211 1026881-3

Χαλάνδρι: Λ. Kηφισίας 352, τηλ.: 211 9558600

Χαλάνδρι: Λ. Kηφισίας 292, τηλ.: 211 2117070

Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 10, τηλ.: 2310 475871

Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Θέρμη, τηλ.: 2310 474174

Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ.: 2810 2810 305012, 2810 305000

Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, τηλ.: 28210 24900

