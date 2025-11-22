Ο Βρετανός «καρδιοχτύπησε» πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μάχης για την pole στο Λας Βέγκας, όμως στο τέλος η προσπάθειά του επιβραβεύτηκε.

Με έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος του Q3 o Λάντο Νόρις πήρε την τρίτη του σερί pole position και αύριο θα ξεκινήσει από θέση ισχύος το Grand Prix στο Λας Βέγκας. Ο Βρετανός αποδείχθηκε ως το σημείο αναφοράς και στον αγώνα θέλει να πανηγυρίσει μία ακόμη νίκη.

Με τα ενδιάμεσα ελαστικά στο Q3 έδειξε εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας και παρά το λάθος του, ήταν 0,3 δλ ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Οι δυσκολίες που ξεπεράστηκαν

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Νόρις μίλησε για την εμπειρία του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο λάθος το οποίο παραλίγο να τον στείλει στον τοίχο.

«Ήταν πολύ αγχωτικές κατατακτήριες δοκιμές. Δεν ήξερα αν είχα κάποιον άλλον πίσω μου σε γρήγορο γύρο. Ένιωθα πως είχα κάνει καλό πρώτο και δεύτερο κομμάτι της πίστας. Γλιστρούσα πάρα πολύ, με το που ακουμπήσεις ένα κερμπ χάνεις τον έλεγχο του μονοθεσίου. Παραλίγο να χτυπήσω στον τοίχο αλλά ήταν αρκετά καλός ο χρόνος μου για την pole. Δεν είχαμε και τις καλύτερες συνθήκες, όμως χάρηκα που σταμάτησε να βρέχει», είπε.

Ερωτώμενος σχετικά με το μυστικό της κατάκτησης της pole position, ο Βρετανός είπε: «Χρειαζόμαστε πρώτα ένα καλό μονοθέσιο για να πάρουμε την pole position. H ομάδα έκανε καλή δουλειά. Κοιμήθηκα πριν τις κατατακτήριες δοκιμές και όταν ξύπνησα και είδα τη βροχή δεν μου άρεσε καθόλου. Κανείς δεν είχε οδηγήσει στη βροχή, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ένιωθες πως σε κάθε στροφή θα χτυπούσες στον τοίχο. Αυτές οι μέρες είναι που σε επιβραβεύουν περισσότερο».

Όλη η δράση του GP Λας Βέγκας στο Gazzetta

Η εκκίνηση για τον αγώνα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

