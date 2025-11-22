O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Με συναρπαστικό τρόπο εξελίχθηκε το FP3 του GP Λας Βέγκας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της και έβρεξε την πίστα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες και νέα δεδομένα για οδηγούς και ομάδες.

Για τα πρώτα 30 λεπτά της διαδικασίας οι οδηγοί ήταν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά πριν περάσουν στα σλικ ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες.

Alex Albon into the run-off area at Turn 5... but he gets his Williams back on track! 👀💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/hrhAjDGrj5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Οι χρόνοι δεν λένε την αλήθεια

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε το 1:34,054 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος του ήταν πιο αργός από του Λάντο Νόρις στο FP2, κάτι το οποίο δείχνει πως η πίστα δεν είχε την ιδανική πρόσφυση.

Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος μαζί με τον Ράσελ έδειξαν εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing, ο οποίος ήταν ο τελευταίος οδηγός στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον πρωτοπόρο.

Ακολούθησαν οι Ίσακ Χατζάρ, Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Αντονέλι, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Λανς Στρολ, Φερνάντο Αλόνσο και Πιέρ Γκασλί.

That was a CLOSE ONE! 😱



Lewis Hamilton almost gets caught out by the slowing Liam Lawson in front! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/JJNlEsRjT6 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Οι McLaren στα… τάρταρα

Στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Οι δύο οδηγοί της McLaren βγήκαν πρώτοι με τη μαλακή γόμα στην πίστα όταν η πίστα είχε ακόμη αρκετή υγρασία. Στο τέλος της διαδικασίας μάλιστα αναφέρθηκε πρόβλημα από το γκαράζ και στα δύο μονοθέσια, τα οποία ήταν τα πρώτα που επέστρεψαν στα pits.

A set of soft tyres has been fitted to Lando Norris' McLaren... 👀



Lando's race engineer reminds him to take "zero risk" on the slicks, but he's pushing! 🫢#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Vmz3u33oU6 November 22, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 06:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε από τις 05:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Λας Βέγκας