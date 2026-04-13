Ανά(σ)ταση και στην αγορά αυτοκινήτου

Όσοι σκέφτονται να αγοράσουν αυτοκίνητο, καλό θα είναι να ανάψουν ένα κεράκι υπέρ υγείας των Κινέζων κατασκευαστών.

Η αγορά αυτοκινήτου είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ πλουραλιστική. Στην πλέον των 100 χρόνων ιστορία του αυτοκινήτου ως μαζικού προϊόντος, ποτέ άλλοτε ο αγοραστής δεν έχει τόσες πολλές επιλογές. Όχι μόνο σε μάρκες και μοντέλα -τα οποία παγκοσμίως είναι χιλιάδες.

Κάθε αγοραστής αυτοκινήτου έχει πλέον ένα τεράστιο εύρος επιλογών, σε σχήματα αμαξώματος, ιπποδυνάμεις, αλλά και συστήματα κίνησης. Το πάλαι ποτέ δίπολο βενζίνη-πετρέλαιο στους κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει αντικατασταθεί από πολλές περισσότερες προτάσεις. Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουμε μονάδες βενζίνης, diesel αλλά και διπλού καυσίμου, όπως LPG (το γνωστό μας "γκάζι") και CNG (φυσικό αέριο).

Στην όχθη της ηλεκτροκίνησης παρεπιδημούν ήπια υβριδικά σύνολα με κινητήρες βενζίνης ή diesel, πλήρως υβριδικά σύνολα με κινητήρες βενζίνης, plug in υβριδικά με κινητήρες βενζίνης και diesel, ηλεκτρικά με range extender, ηλεκτρικά με κυψέλες καυσίμου (υδρογόνου) και τα αμιγώς ηλεκτρικά μπαταρίας.

Στον πλουραλισμό των συστημάτων κίνησης μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις δεκάδες μάρκες αυτοκινήτων που αναδύθηκαν από την Κίνα και σταδιακά αλλά πολύ γρήγορα κάνουν την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο. Μόνο στη χώρα μας, δραστηριοποιούνται ήδη ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν άμεσα πλέον των 20 νέων μαρκών από την Κίνα.

Που όμως είναι το κέρδος μιας τέτοια "καταιγίδας" μοντέλων και συστημάτων κίνησης για τον καταναλωτή; Υπάρχει, ή μήπως ο κίνδυνος να μην μπορεί να επιλέξει κανείς μέσα από αυτή την υπέρ πληθώρα προτάσεων είναι περισσότερο επικίνδυνος.

Εμείς εδώ στο gmotion, όπως και όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τα Μέσα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας που έχουμε την τύχη αλλά και την ευθύνη να δείξουμε και να εξηγήσουμε τις νέες τεχνολογίες, βλέπουμε το εξής ξεκάθαρο γεγονός: Η πληθώρα των προτάσεων και η πληθώρα των κατασκευαστών, έχουν απογειώσει κυριολεκτικά τη δυναμική των αυτοκινήτων.

Με κόστος μεταξύ 25 και 35.000 ευρώ, μπορεί σήμερα να βρει κανείς μοντέλα αυτοκινήτων με τεράστιους χώρους, ιπποδυνάμεις πλέον των 200 ίππων, κορυφαία ασφάλεια πέντε αστέρων, εξαιρετική ποιότητα και εξοπλισμό που λίγα χρόνια πριν ούτε ονειρευόταν κανείς -όπως ηλεκτρικά καθίσματα με μασάζ, τεράστιες ηλιοροφές, αυτόματα συστήματα στάθμευσης, κάμερες 360 μοιρών και πολλά ακόμα.

Ταυτόχρονα, η τιμολογιακή πολιτική των Κινέζων κατασκευαστών πιέζει προς τα κάτω και αυτές των Ευρωπαίων, Ιαπώνων και Κορεατών κατασκευαστών, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να βρίσκει πλέον αυτοκίνητα τα οποία τα τελευταία 6 χρόνια είχαν τιμολογιακά ξεφύγει με αυξήσεις από 15-25%, να επιστρέφουν σε κόστη επιπέδου 2020.

Να λοιπόν που όταν ο ανταγωνισμός γίνεται έντονος και πραγματικός, τότε κερδισμένος είναι ο καταναλωτής. Γι΄αυτό δεν θα ήταν παράλογο να ανάψουμε ένα κεράκι στο άγνωστό μας Κινέζο κατασκευαστή, ο οποίος έχει καταφέρει να φτιάξει ποιοτικά, αποδοτικά και προσιτά αυτοκίνητα για το ευρύ κοινό.

