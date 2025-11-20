Ποια ηλεκτρικά αγοράζουν οι Έλληνες; Τα πιο φθηνά ή αυτά με την μεγαλύτερη αυτονομία;

Το μερίδιο των EV πασχίζει να ξεπεράσει το 6% στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Ποια είναι φέτος τα 10 πρώτα σε πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα.

Στο 7,42% ανήλθε τον Οκτώβριο το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη πτώση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (9,49%), παρά τον κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ηλεκτρικών μοντέλων. Σε επίπεδο δεκαμήνου (Ιανουάριος - Οκτώβριος), το 2025 τα EV έχουν μερίδιο 5,65%, ελάχιστα πάνω από το 5,54% του 2024.

Η λίστα με τα 10 πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς περιλαμβάνει τόσο προσιτά μοντέλα (όπως το BYD Dolphin και το Hyundai Inster), όσο και ηλεκτρικά που δίνουν έμφαση στις επιδόσεις και την μεγάλη αυτονομία (όπως το Tesla Model T και το Ford Explorer).

Όταν πρόκειται για εταιρικό αυτοκίνητο, οι οδηγοί επιλέγουν ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύχωρο, ισχυρό και με μεγάλη μπαταρία ηλεκτρικό, ώστε να μπορεί να παίξει το ρόλο του πρώτου αυτοκινήτου μιας οικογένειας.

Από την άλλη, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψουν 20.000-30.000 ευρώ για το δεύτερο αυτοκίνητο, επιλέγουν ένα μίνι ηλεκτρικό που προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα στις καθημερινές μετακινήσεις εντός της πόλης: χαμηλό κόστος χρήσης, άνεση, ευελιξία, καλό εξοπλισμό (σε σχέση με τα αντίστοιχου μεγέθους συμβατικά μοντέλα) και ελεύθερη είσοδο στο δακτύλιο.

Τα πρώτα 10 σε πωλήσεις EV το διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος 2025

1. BYD Dolphin 595

2. Tesla Model Y 487

3. Volvo EX30 431

4. Hyundai Inster 428

5. Tesla Model 3 387

6. BYD Atto 3 349

7. Kia EV3 221

8. Audi Q4 173

9. BYD Dolphin Surf 163

10. Ford Explorer 160

= BMW iX1 160