Η γερμανική εταιρεία πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση των τελευταίων 49 ετών, κατακτώντας τέσσερα βραβεία σε μία μόλις χρονιά.

Η Volkswagen σημείωσε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της πορείας της, κατακτώντας τέσσερα Golden Steering Wheel μέσα στο 2025 – έναν αριθμό που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος κατασκευαστής στα 49 χρόνια του θεσμού. Για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η επιτυχία αυτή λειτουργεί ως επιβεβαίωση της τεχνολογικής της βαρύτητας αλλά και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι οδηγοί στα μοντέλα της.

Στην compact κατηγορία, το Golf GTI EDITION 50 ανέβηκε στην κορυφή, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των δυναμικών εκδόσεων του Golf. Το ηλεκτρικό ID.7 GTX Tourer διακρίθηκε στην upper mid-range κατηγορία, ενώ το ολοκαίνουργιο Tayron αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία «Family Car». Την τετράδα συμπληρώνει το νέο T-Roc, το οποίο απέσπασε την ειδική διάκριση «Best Car under €40,000», επιβεβαιώνοντας την εμπορική δυναμική του δημοφιλούς crossover.

Ο θεσμός του Golden Steering Wheel, που διοργανώνεται από το 1976, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραβεύσεις αυτοκινήτου. Τα νέα μοντέλα αξιολογούνται μέσα από επιδόσεις, ποιότητα, σχεδίαση, τεχνολογία, ασφάλεια, περιβαλλοντική απόδοση και συνολική αξία. Το 2025 συμμετείχαν 72 υποψήφια μοντέλα, με την τελική επιλογή να προκύπτει έπειτα από απαιτητικές δοκιμές μιας ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων.