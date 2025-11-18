Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Χάμιλτον με τη McLaren (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

O Λιούις Χάμιλτον έχει κερδίσει 105 αγώνες στην καριέρα του, όμως ποια ήταν η τελευταία του νίκη με την ομάδα που έκανε ντεμπούτο στη Formula 1; Η απάντηση θα δοθεί παρακάτω, ενώ ταξιδεύουμε επίσης σε τελικούς των MotoGP και WRC στη σημερινή μας ανασκόπηση.

Διαβάτε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο πρωταθλητής τόσο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) όσο και του Rallycross, Πέτερ Σόλμπεργκ. Ο Νορβηγός κέρδισε συνολικά σε 13 ράλλυ του WRC την περίοδο 2002-2005, ενώ το 2003 κατέκτησε τον τίτλο με την ομάδα της Subaru. Το 2014 και 2015 κατέκτησε τον τίτλο και στο Rallycross, οδηγώντας ένα Citroen DS3 με τη δική του ομάδα.

Σαν σήμερα το 2007, ο Σεμπαστιέν Λεμπ κέρδισε το πρώτο Ράλλυ Ιρλανδίας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC). Ο οδηγός της Citroen άφησε σχεδόν 1 λεπτό πίσω του το έτερο Citroen C4 της γαλλικής ομάδας, το οποίο οδήγησε ο Ντάνι Σόρντο.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix ΗΠΑ στην καινούρια πίστα, Circuit of the Americas. Νικητής ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που έχασε ο πρωτοπόρος Σεμπάστιαν Φέτελ πίσω από αργότερα μονοθέσια, κάνοντας την προσπέραση στον 42ο από τους 56 γύρους. Η μάχη των δύο μέχρι εκείνο το σημείο ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχαν αφήσει αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη του Χάμιλτον με την ομάδα της McLaren. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2018, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο κέρδισε το Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, οδηγώντας μια Ducati. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο Άλεξ Ρινς με Suzuki και ο Πολ Εσπαργκαρό με KTM, σε έναν αγώνα που στο βάθρο δεν υπήρχε αναβάτης της Honda ή της Yamaha για πρώτη φορά μετά το 2007 και το Grand Prix του Σαν Μαρίνο.

Φωτογραφίες: zdravkost/twitter-X