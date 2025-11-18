Απομένουν 46 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό για να ολοκληρωθεί ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας.

Την πρόοδο εργασιών στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (γνωστού ως Ε65) παρουσιάζει σε ένα νέο βίντεο η Κεντρική Οδός. Στα τέλη Οκτωβρίου 2025 η συνολική πρόοδος πλησίασε το 87,7%, με τις σήραγγες στο 99,89%, τις γέφυρες και τα τεχνικά έργα στο 99,08%, τις χωματουργικές εργασίες στο 99,54% και τις ασφαλτικές εργασίες στο 66,57%.

Το βόρειο τμήμα του Ε65 έχει μήκος 46 χλμ, αρχίζει από τον κόμβο Καλαμπάκας και τελειώνει στη σύνδεση με την Εγνατία Οδό (στο ύψος των Γρεβενών).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η παράδοση του τμήματος στην κυκλοφορία θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, δηλαδή έως τον Ιούνιο.

Η διάρκεια των διαδρομών μετά την ολοκλήρωση του Ε65