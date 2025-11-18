Ε65: Στο 87,7% η πρόοδος του βόρειου τμήματος - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία (vid)
Απομένουν 46 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό για να ολοκληρωθεί ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας.
Την πρόοδο εργασιών στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (γνωστού ως Ε65) παρουσιάζει σε ένα νέο βίντεο η Κεντρική Οδός. Στα τέλη Οκτωβρίου 2025 η συνολική πρόοδος πλησίασε το 87,7%, με τις σήραγγες στο 99,89%, τις γέφυρες και τα τεχνικά έργα στο 99,08%, τις χωματουργικές εργασίες στο 99,54% και τις ασφαλτικές εργασίες στο 66,57%.
Το βόρειο τμήμα του Ε65 έχει μήκος 46 χλμ, αρχίζει από τον κόμβο Καλαμπάκας και τελειώνει στη σύνδεση με την Εγνατία Οδό (στο ύψος των Γρεβενών).
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η παράδοση του τμήματος στην κυκλοφορία θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, δηλαδή έως τον Ιούνιο.
Η διάρκεια των διαδρομών μετά την ολοκλήρωση του Ε65
- Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45
- Αθήνα – Γρεβενά 04:00
- Αθήνα – Μέτσοβο 04:00
- Αθήνα – Καστοριά 04:35
- Αθήνα – Κοζάνη 04:30
- Αθήνα – Καρπενήσι 03:00
- Αθήνα – Τρίκαλα <03:00
- Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’