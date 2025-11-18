Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trial 2025 – 6ος & 7ος Αγώνας

Το Trial είναι ένα μοτοσυκλετιστικό άθλημα που προσφέρει μοναδικό θέαμα και συγκινήσεις, απαιτώντας από τους αγωνιζόμενους ιδιαίτερες δεξιότητες και πολύ πάθος.

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025 η Λ.Ε.ΜΟΤ. (Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών) διοργανώνει και φέτος στην Πετρούπολη Aττικής τους δύο τελικούς αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Trial, με κορυφαίους αναβάτες να δοκιμάζονται σε εντυπωσιακές διαδρομές, γεμάτες φυσικά και τεχνητά εμπόδια.

Η Λ.Ε.ΜΟΤ. υποδέχεται το μεγάλο φινάλε της αγωνιστικής χρονιάς και σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο δράση, αδρεναλίνη και αυθεντικό αθλητικό πνεύμα! Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Πετρούπολης, με την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία του.

Μάθετε περισσότερα για τη διοργάνωση και δείτε όλες τις λεπτομέρειες με ένα κλικ εδώ.