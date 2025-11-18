Toyota Aygo X Hybrid: Άρχισε στην Ευρώπη η παραγωγή του μίνι crossover

Το Aygo X είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Στο εργοστάσιο του Κολίν, στην Τσεχία, άρχισε η παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid. Το βασικό μοντέλο στη γκάμα της ιαπωνικής μάρκας είναι το μοναδικό Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Χάρη στην τεχνολογία full hybrid, το Aygo X είναι πιο οικονομικό σε κατανάλωση αλλά και πιο ισχυρό. Το υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει τον 1.5 βενζίνης που αποδίδει 91 ίππους και ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, που αποδίδουν συνδυαστικά 116 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 86 γρ/χλμ.

Στην Ελλάδα θα το υποδεχθούμε τους επόμενους μήνες, με την Toyota Ελλάς να έχει ανακοινώσει τις εκδόσεις εξοπλισμού και τις τιμές.

