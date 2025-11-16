Ο Μάρκο Μπετζέκι και η Aprilia έκλεισαν τη χρονιά με μια μεγάλη νίκη και με το ιταλικό εργοστάσιο να κάνει το 1-2.

Το Grand Prix στη Βαλένθια ήταν ο 22ος και τελευταίος αγώνας της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και είχε για μεγάλο νικητή τον Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia RS-GP, ένα συνδυασμό που αποδείχτηκε από τους πιο δυνατούς στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος. Ο Μπετζέκι ξεκίνησε καλά από την pole position, δεν είχε τα προβλήματα του Σπριντ, έστριψε πρώτος και δεν χρειάστηκε να ξανακοιτάξει πίσω, παίρνοντας την 3η φετινή του νίκη και αποδεικνύοντας ότι ήταν άξιος αντικαταστάτης του Χόρχε Μαρτίν ως ηγέτης της ιταλικής ομάδας.

Bez takes the spoils in the last Grand Prix of 2025! 🏆#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/PqIkJNl03r November 16, 2025

Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για την Aprilia, που είδε τις μοτοσικλέτες της να κάνουν το 1-2, καθώς ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse πήρε τη 2η θέση, επιβεβαιώνοντας και τη δική του φόρμα και τις δυνατότητες της μοτοσικλέτας. Για την 3η θέση δόθηκε μάχη στο μέσον του αγώνα ανάμεσα στον Πέδρο Ακόστα της KTM και στον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati και στη συνέχεια ανάμεσα στον Ακόστα και στον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati. Αυτός που χαμογέλαε στο τέλος και έκλεισε τη χρονιά με μια παρουσία στο βάθρο ήταν ο Ντι Τζιαναντόνιο, με τον Ακόστα να μένει στην 4η θέση.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, άλλωστε, δεν είχε κάτι να αποδείξει, καθώς έχει εξασφαλίσει με άνεση τη 2η θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα. Έτσι, η 6η θέση ήταν ένα «λογικό» αποτέλεσμα, αν και Ισπανός σίγουρα δεν «ευχαριστήθηκε» τις προσπεράσεις που δέχτηκε από Φερνάντεθ, Ακόστα και Ντι Τζιαναντόνιο και στο τέλος από τον Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη Gresini ο οποίος πήρε την 6η θέση. Ακολούθησαν οι Μαρίνι, Μπίντερ, Μίλερ και Μπαστιανίνι.

Ο αγώνας στη Βαλένθια δεν ήταν ιδιαίτεα συναρπαστικός στο σύνολό του, αλλά είχε αρκετό δράμα στο ξεκίνημά του. Αρχικά, ο Μορμπιντέλι ήταν αφηρημένος όταν πήρε να πάρει τη θέση του στο grid και πέφτοντας πάνω στον ανυποψίαστο Αλέιξ Εσπαργκαρό βρέθηκε ξαπλωμένος στην άσφαλτο. Μετά την εκκίνηση είχαμε διάφορα συμβάντα στην πρώτη στροφή, με σημαντικότερο αυτό ανάμεσα σε Ζαρκό και Μπανάια, που έστειλε τον Ιταλό στην αμμοπαγίδα και τον Γάλλο σε διπλό Long Lap. Ο Χόρχε Μαρτίν, που επέστρεψε στην αγωνισική δράση, μπήκε στα pit και εγκατέλειψε στους πρώτους γύρους.

Μπορεί η σεζόν του 2025 να τελείωσε, αλλά η επόμενη χρονιά δεν περιμένει. Ομάδες και αναβάτες θα παραμείνουν στη Βαλένθια, γιατί την Τρίτη 18/11 οι μοτοσικλέτες του 2026 θα βρεθούν στην πίστα για μία ημέρα πολύ σημαντικών δοκιμών.

Αποτελέσματα