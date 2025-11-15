Τα νέα μονοθέσια και η νέα εποχή της Formula 1 θα φέρουν τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα μάχονται για θέσεις οι οδηγοί.

Καθώς η Formula 1 ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη τεχνική αλλαγή στην ιστορία της, ο Τζορτζ Ράσελ εκτιμά πως το 2026 θα φέρει προσπεράσεις σε «απρόβλεπτα σημεία». Αυτό θα συμβεί χάρη στο νέο σύστημα «manual override» (σ.σ. δυνατότητα του οδηγού να παρακάμψει κατ’ επιλογή τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος ώστε να έχει επιπλέον ισχύ τη στιγμή που το επιθυμεί), που θα αντικαταστήσει το DRS.

Με μόλις τρεις αγώνες να απομένουν πριν κλείσει οριστικά ο κύκλος των ground-effect μονοθεσίων, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έχει ήδη στρέψει την προσοχή του στο νέο τεχνικό πλαίσιο. Οι κανονισμοί του 2026 αλλάζουν σχεδόν τα πάντα στη Formula 1 όπως τη γνωρίζουμε: κινητήρες, σασί, αεροδυναμική και αγωνιστική φιλοσοφία.

DRS τέλος – Νέα εποχή στις μάχες

Από το 2026, τα μονοθέσια θα είναι 30 κιλά ελαφρύτερα, με ισορροπία 50-50 ανάμεσα σε θερμική και ηλεκτρική ισχύ. Το DRS, που γνωρίσαμε το 2011, εγκαταλείπεται και στη θέση του έρχεται ένα σύστημα ενεργής αεροδυναμικής που θα μειώνει την αντίσταση στις ευθείες, ενώ για τις μάχες θα υπάρχει κουμπί «manual override» — αντίστοιχο με το push-to-pass του IndyCar.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας, ο Τζορτζ Ράσελ ρωτήθηκε σχετικά με το πώς περιμένει να είναι οι αγώνες την επόμενη χρονιά. Ο οδηγός της Mercedes-AMG θεωρεί πως αυτή η μετατροπή θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γίνονται οι προσπεράσεις:

«Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερα προσπεράσματα του χρόνου, αλλά σε πολύ πιο περίεργα σημεία – σε σημεία όπου δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Αν ένας οδηγός έχει αδειάσει τη μπαταρία του και ο πίσω έχει περισσότερη ενέργεια σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της πίστας, μπορεί ξαφνικά να τον περάσει σε στροφή που παλαιότερα θα ήταν αδύνατο».

Σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα «manual override», πρόσθεσε: «Δεν ξέρω ακόμη ακριβώς πώς θα λειτουργεί το override, αλλά πάντα λέγαμε ότι δεν μας αρέσουν τα “εύκολα” προσπεράσματα με καθαρό DRS. Πιστεύω πως οι κανονισμοί του 2026 θα φέρουν καλύτερους αγώνες».

Τα ελαστικά πρέπει να είναι επιπέδου F1

Η Pirelli εργάζεται ήδη πάνω στα νέα ελαστικά, τα οποία θα παραμείνουν στις 18 ίντσες αλλά με πιο στενό προφίλ, ώστε να ταιριάζουν στο νέο – πολύ πιο ευέλικτο – σασί.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ζητούσε από την Pirelli, ο Ράσελ δεν δίστασε και είπε: «Είμαστε εγωιστές ως οδηγοί θέλουμε τα καλύτερα και πιο γρήγορα μονοθέσια, αυτά που μας δίνουν τη μεγαλύτερη απόλαυση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε 1 από τους 20, ενώ πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν το άθλημα κάθε εβδομάδα».

Ο Ράσελ εξήγησε και την ιδανική – αλλά πρακτικά αδύνατη – λύση για την Pirelli: «Σε έναν αγώνα 60 γύρων, θέλω το σκληρό ελαστικό να κάνει 30 και μετά να πέφτει απότομα η απόδοσή του, το μεσαίο ελαστικό να κάνει 20 γύρους και να πέφτει απότομα η απόδοσή του, το μαλακό ελαστικό να χάνει απότομα απόδοση μετά από 10 γύρους. Αυτό θα δημιουργούσε διαφορετικές στρατηγικές και πολύ καλύτερο θέαμα».