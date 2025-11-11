Σαν Σήμερα: Ο τσακωμός εντός κι εκτός πίστας των Φερστάπεν-Οκόν (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει με ένα ακόμη ταξίδι στο παρελθόν. Πριν από έξι χρόνια, η Mercedes-AMG κατέκτησε το πέμπτο της συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1. Ωστόσο για να το κάνει αυτό, έπρεπε να τη… βοηθήσει ένας πρώην οδηγός της Ακαδημίας της. Επίσης πριν από 99 χρόνια γεννήθηκε η πρώτη γυναίκα οδηγός που πήρε μέρος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επιπλέον, στο MotoGP, ένας σπουδαίος αναβάτης πραγματοποίησε την τελευταία εμφάνιση της καριέρας του.

Διαβάστε παραπάνω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1926, γεννήθηκε η Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις, η πρώτη γυναίκα οδηγός που έτρεξε σε Grand Prix της F1. Συμμετείχε σε τρεις αγώνες για τη σεζόν του 1958 – στο Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ιταλία – οδηγώντας μια Maserati 250F. Αποσύρθηκε νωρίς από την ενεργό δράση, ώστε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Ιανουαρίου του 2016.

Σαν σήμερα το 2012, ο Ντάνι Πεντρόσα ήταν ο νικητής του Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας για τον Κέισι Στόνερ, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στην τρίτη θέση του βάθρου. Δεύτερος τερμάτισε ο Κατσουγιούκι Νακασούγκα, ο οποίος αγωνίστηκε για την Yamaha, στη θέση του τραυματία Μπεν Σπιζ. Εκμεταλλεύτηκε τις βρόχινες συνθήκες για να πάρει το μοναδικό βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2018, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix Βραζιλίας και, μαζί με τον Βάλτερι Μπότας, έδωσε στην Mercedes τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών στην F1. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν το φαβορί για τη νίκη, αλλά ενεπλάκη σε σύγκρουση με τον Έστεμπαν Οκόν και έχασε τον έλεγχο. Ο οδηγός της Force India ήταν ένα γύρο πίσω αλλά είχε φρέσκα ελαστικά και προσπάθησε να επιστρέψει στον ίδιο γύρο. Στη στροφή 2, ο Φερστάπεν επιχείρησε να μείνει μπροστά από το μονοθέσιο του Γάλλου, ωστόσο δεν άφησε αρκετό χώρο καθώς ήταν σχεδόν παράλληλα κι έτσι είχαν επαφή. Μετά από τη μεταξύ τους σύγκρουση, έχασε και την πρωτοπορία και εν τέλει τερμάτισε δεύτερος. Η... κοκορομαχία τους στο χώρο ζυγίσματος μετά το τέλος του αγώνα, έκανε το γύρο του κόσμου. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Κίμι Ράικονεν της Scuderia Ferrari.

Φωτογραφίες: Getty Images / Red Bull Content Pool